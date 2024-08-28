Ребенок случайно разбил в музее 3500-летний кувшин

Отец ребенка поначалу был в шоке и даже подумал, что кувшин разбил не его сын.

Экспонат находился у входа в музей и не был защищен стеклом, поскольку сотрудники заведения считают, что есть «особое очарование» в демонстрации археологических находок «без препятствий».

Как рассказали в музее, кувшин создан еще до времен царя Давида и Соломона, типичен для Ханаанского региона и предназначен для хранения и транспортировки местного потребления, в основном вина и оливкового масла.

A boy at a museum in Haifa today broke a 3,500-year-old jar.



Do you think parents should pay for this?

Who should pay? pic.twitter.com/bkLmyPIXEO — SmilingSailor (@SmirkingSaylor) August 24, 2024

«Подобные кувшины были найдены при археологических раскопках, но большинство из них оказались разбитыми или неполными. Кувшин, выставленный в музее Хехта, был найден неповрежденным и в сочетании со своими размерами сделал его впечатляющей находкой, расположенной у входа в музей», – говорится на странице музея в соцсети.