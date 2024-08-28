Первокласснику купили кнопочный телефон, но пользоваться им, не переплачивая, невозможно

Актер Русского театра Эстонии и радиоведущий Александр Кучмезов накануне Дня знаний задался интересным вопросом: что делать, если родители купили своему ребенку-первокласснику кнопочный телефон, но пакета услуг без интернета они не нашли.

И родители, и сама школа, по словам Александра, не приветствуют наличие у детей в школе смартфонов . «Следовательно ребенок обзавелся пусть и новым, но все же кнопочным телефоном», - рассказывает Александр, добавив, что купить такой телефон теперь не так уж и просто: «Выбор ну очень уж не велик».

Когда семья отправились в представительство мобильного оператора, чтобы заключить договор на пакет для первоклассника, им сказали, что таких пакетов нет.

«То есть я вроде как обязан оплатить услугу, которой никто в любом случае не воспользуется?» - задается вопросами Александр.

Он пояснил, что дети в их семье умело пользуются всеми современными технологиями в домашних условиях, и у них есть доступ к Интернету.

Руководитель отдела обслуживания частных клиентов Tele2 Расмус Нурк согласен с тем, что что новый учебный год влечет за собой множество расходов. «Поэтому в рамках нашей акции перед началом учебного года действует множество выгодных предложений», - говорит он.

Например, для тех, кто ценит гибкость и хочет избежать немедленных финансовых обязательств, Tele2 предлагает решение «Купи сейчас, заплати потом», которое позволяет оплатить товар в три платежа.