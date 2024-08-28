Всего через несколько дней новоиспеченные первоклассники впервые переступят порог школы, а это значит, что им придется стать более самостоятельными. Поэтому родители хотят иметь возможность связаться с чадом в любой момент. Кто-то предпочитает умные часы, кто-то смартфоны, а кто-то по старинке - кнопочные телефоны. Но сделав выбор в пользу обычного кнопочного телефона, родители сталкиваются с очередной проблемой.
Первокласснику купили кнопочный телефон, но пользоваться им, не переплачивая, невозможно
Актер Русского театра Эстонии и радиоведущий Александр Кучмезов накануне Дня знаний задался интересным вопросом: что делать, если родители купили своему ребенку-первокласснику кнопочный телефон, но пакета услуг без интернета они не нашли.
И родители, и сама школа, по словам Александра, не приветствуют наличие у детей в школе смартфонов . «Следовательно ребенок обзавелся пусть и новым, но все же кнопочным телефоном», - рассказывает Александр, добавив, что купить такой телефон теперь не так уж и просто: «Выбор ну очень уж не велик».
Когда семья отправились в представительство мобильного оператора, чтобы заключить договор на пакет для первоклассника, им сказали, что таких пакетов нет.
«То есть я вроде как обязан оплатить услугу, которой никто в любом случае не воспользуется?» - задается вопросами Александр.
Он пояснил, что дети в их семье умело пользуются всеми современными технологиями в домашних условиях, и у них есть доступ к Интернету.
Руководитель отдела обслуживания частных клиентов Tele2 Расмус Нурк согласен с тем, что что новый учебный год влечет за собой множество расходов. «Поэтому в рамках нашей акции перед началом учебного года действует множество выгодных предложений», - говорит он.
Например, для тех, кто ценит гибкость и хочет избежать немедленных финансовых обязательств, Tele2 предлагает решение «Купи сейчас, заплати потом», которое позволяет оплатить товар в три платежа.
«Мы не считаем кнопочный телефон хорошей альтернативой смартфону при выборе первого аппарата для ребенка, поскольку это может поставить малыша в невыгодное положение в развитии. При возможности, мы рекомендуем все-таки выбирать смартфон, поскольку он способствует развитию цифровой грамотности ребенка, а это то, на что родители должны обращать внимание с самого раннего возраста», - объясняет Нурк.
Он напоминает, что родители играют важную роль в формировании цифровой грамотности ребенка. «Безопасность в интернете, разумное время, проведенное в Сети, и цифровой этикет - вот ключевые слова, которые должны знать родители. Безлимитный интернет - это один из лучших способов создать душевное спокойствие, чтобы вы всегда были уверены, что ваш ребенок будет доступен через различные приложения», - говорит представитель мобильного оператора.
Чтобы полностью контролировать расходы, Tele2 также предлагает ряд разговорных карт, которые можно приобрести на ближайшей АЗС или в продуктовом магазине. Стоимость таких карт начинается от 1,95 евро.
Руководитель отдела разговорных услуг Elisa Виктория Епифанова отмечает, что большинству современных телефонов для работы необходим интернет, и чтобы клиент не беспокоился о дополнительном оборудовании или счетах, во все пакеты Elisa входит определенный объем передачи данных.
«Конечно, всегда можно выбрать пакет с минимальным объемом интернета для ребенка, и именно это мы обычно рекомендуем родителям, дети которых только учатся пользоваться телефоном. Другой альтернативой является разговорная карта, среди которых есть вариант, куда не входит интернет», - говорит Епифанова.
По ее словам, если впоследствии клиент захочет перейти с телефонной карты на договор, можно легко перевести номер и выбрать подходящий пакет.
Руководитель отдела по связям с общественностью Telia Райго Неудорф отмечает, что предприятие предлагает тарифный пакет, который включает в себя минимальный объем интернета (50 МБ) и неограниченное количество звонков и сообщений, стоимость которого составляет 5,99 евро в месяц.