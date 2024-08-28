Появились новые подробности смерти королевы Елизаветы II

Королева мирно скончалась в своем любимом шотландском убежище, месте, гораздо более уютном, чем Букингемский дворец или Виндзорский замок. В то утро ухудшающееся здоровье королевы держалось в тайне, и лишь немногие избранные знали о том, что что-то происходит.

Те, кто следили за ситуацией, могли догадаться о происходящем, когда The Guardian сообщила, что «вылет вертолета королевы из Виндзорского замка незадолго до 7 утра, чтобы забрать принца Уэльского из Дамфрис-хауса в Эйршире, где он остановился в ту ночь, к постели его матери, должен насторожить».

К 10:30 утра Карл прибыл в Балморал, за ним прибыла Камилла, которая приехала из соседнего Биркхолла. Принцесса Анна уже присутствовала, поскольку находилась в Шотландии по работе.

Широкая публика почувствовала серьезность, когда Букингемский дворец намекнул на происходящее в 12:50, объявив, что принцы Уильям, Эндрю, Эдвард и Софи направляются в Шотландию. Затем, около 14:00 часов дня, герцоги Сассекские объявили, что они тоже присоединятся, хотя Гарри в конечном итоге отправился в путешествие один.

К сожалению, все члены семьи не успели прибыть вовремя. О смерти королевы было объявлено в 18:30, но в ее свидетельстве о смерти позже было указано, что она скончалась в 15:10 по причине «старости».