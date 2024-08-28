«Я попала в небольшую аварию, въехала задним ходом в другую машину», - сказала TikTok-блогер ColaQueen (настоящее имя Ирма Воолма) в прямом эфире в социальной сети. В то время как человек, ставший свидетелем инцидента, очень разозлился на виновницу, владелец машины оказался дружелюбным. По словам блогера, страховка покроет ущерб. «Мне очень жаль его машину», - с сожалением говорит она.
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Эстонская звезда TikTok попала в аварию: это случается со мной каждый месяц
Перевод: Влада Лаевалинд
Во вторник днем в редакцию Elu24 поступила информация о том, что известная в TikTok блогер ColaQueen попала в аварию. «Это произошло около Западно-Таллиннской Центральной больницы. Очевидец отреагировал на это и позвонил в полицию», - написал читатель.