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«Зачем это вообще нужно?!» Жительница Таллинна раздражена творящимся на концертах

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Пластиковые бутылки
Пластиковые бутылки Фото: Halle Philippe / PantherMedia / Halle Philippe

Хоть лето и подошло к концу, крупные мероприятия и концерты продолжаются. В редакцию Limon.ee обратилась негодующая жительница Таллинна с вопросом о том, почему на подобных ивентах с пластиковых бутылок снимаются крышки.

«Когда я ходила с друзьями на футбольный матч на арене A. Le Coq, мы решили взять себе что-то попить. Я хотела взять горячий напиток, но, увидев цены, быстро передумала», - рассказывает Яна

По ее словам, нынешняя система, когда в стоимость напитка входит еще и плата за мытье стакана, обескураживает. «Кофе стоил 3 евро, а за стакан нужно было заплатить еще 2 евро, из которых при его возврате вернули бы лишь 1,5 евро. Мне показалось это слишком сложным, поэтому мы остановились на лимонадах в бутылке», - объясняет девушка.

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