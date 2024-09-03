«Зачем это вообще нужно?!» Жительница Таллинна раздражена творящимся на концертах

«Когда я ходила с друзьями на футбольный матч на арене A. Le Coq, мы решили взять себе что-то попить. Я хотела взять горячий напиток, но, увидев цены, быстро передумала», - рассказывает Яна .

По ее словам, нынешняя система, когда в стоимость напитка входит еще и плата за мытье стакана, обескураживает. «Кофе стоил 3 евро, а за стакан нужно было заплатить еще 2 евро, из которых при его возврате вернули бы лишь 1,5 евро. Мне показалось это слишком сложным, поэтому мы остановились на лимонадах в бутылке», - объясняет девушка.