Певица и депутат Рийгикогу Луиза Рыйвас рассказала в программе Ringvaade suvel на канале ETV о том, сколько велосипедов их семья пожертвовала в рамках благотворительной кампании.
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ВЕЛОСИПЕД КАЖДОМУ ⟩ Семья Рыйвас сделала щедрое пожертвование для детского приюта
Перевод: Влада Лаевалинд
Чтобы дети из Детской деревни SOS могли кататься на велосипедах, началась масштабная кампания по сбору средств на их покупку. При необходимости велосипеды будут приведены в порядок и отремонтированы с помощью страховой компании ERGO. Любой желающий может принести велосипеды в магазин Hawaii Express, откуда их доставят детям из Детской деревни.