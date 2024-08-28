ВЕЛОСИПЕД КАЖДОМУ Семья Рыйвас сделала щедрое пожертвование для детского приюта

Чтобы дети из Детской деревни SOS могли кататься на велосипедах, началась масштабная кампания по сбору средств на их покупку. При необходимости велосипеды будут приведены в порядок и отремонтированы с помощью страховой компании ERGO. Любой желающий может принести велосипеды в магазин Hawaii Express, откуда их доставят детям из Детской деревни.