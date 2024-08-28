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ВЕЛОСИПЕД КАЖДОМУ Семья Рыйвас сделала щедрое пожертвование для детского приюта

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Луиза Рыйвас.
Луиза Рыйвас. Фото: Ekraanitõmmis saatest «Ringvaade suvel».

Певица и депутат Рийгикогу Луиза Рыйвас рассказала в программе Ringvaade suvel на канале ETV о том, сколько велосипедов их семья пожертвовала в рамках благотворительной кампании.

Перевод: Влада Лаевалинд

Чтобы дети из Детской деревни SOS могли кататься на велосипедах, началась масштабная кампания по сбору средств на их покупку. При необходимости велосипеды будут приведены в порядок и отремонтированы с помощью страховой компании ERGO. Любой желающий может принести велосипеды в магазин Hawaii Express, откуда их доставят детям из Детской деревни.

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