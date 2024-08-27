ВИНОВАТЫ ЖЕНЩИНЫ? Порнозвезда рассказала, почему мужчины изменяют своим возлюбленным

Порноактриса, проживающая на Голд-Косте, рассказала, что никогда не станет осуждать женатых мужчин за использование услуг проституток. Более того, женщина, которая берет почти 1000 евро за час секса, считает, что в измене виноваты сами жены.

25-летняя актриса восхваляет гибкость, свободу своей работы и не скрывает, что это приносит ей большие деньги. Секс с ней стоит немалых денег, и в самые успешные дни она зарабатывает, по ее словам, от 12 000 до 30 000 евро. Она не стыдится своей работы, а наоборот, гордится: «Я беру деньги за то, что другие люди делают бесплатно».

Она уверена, что в изменах мужчин виноваты только женщины. Бонни утверждает, что женщины не знают, как радовать своих мужчин и слишком часто жалуются. По словам актрисы, многие клиенты рассказывают ей о своих супружеских проблемах и изливают душу, поэтому она также смело делится советами.

«Часто мужчины сначала скрывают свой семейный статус и даже снимают обручальное кольцо. Но вскоре они открываются и рассказывают о своих проблемах, которые одинаковы во всех браках», - отмечает Блу. Она также указывает на недостаток времени, уделяемого друг другу, неучет потребностей партнера и плохую коммуникацию в паре как причины измен.