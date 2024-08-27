Трийн (40 лет) обычно откладывает визиты к врачам до тех пор, пока не потребуется экстренная помощь. «В этот раз все было почти так же. Я была убеждена, что из-за своей прихотливости я буду готова пойти только к врачам-женщинам - будь то гинеколог, стоматолог или ортопед. Когда же узнала, что попаду к гинекологу-мужчине, я начала переживать - раздеваться было не страшно, просто казалось, что о таких интимных вещах было бы проще говорить с другой женщиной», - признается она.