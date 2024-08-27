В окружении Лопес рассказали, как тяжело она переживает разрыв с Аффлеком: «Не хотела развода»

В окружении американской певицы Дженнифер Лопес рассказали, как тяжело она переживает развод с голливудским актером Беном Аффлеком.

Инсайдер рассказал изданию Page Six, что исполнительница действительно тяжело переживает разрыв с мужем. По его словам, Лопес хотела сохранить брак, однако Аффлек своим поведением не дал ей иного выбора.

«Для нее было невероятно тяжело, что Бен решил отстраниться от их брака и продолжить жизнь, оставив ее позади. Она не хотела развода. Она хотела разобраться. Они любят друг друга. Дженнифер не из тех, кто просто сдается. Для нее было почти пыткой ждать», говорит инсайдер.

Тем не менее, по словам инсайдера, несмотря на чувства к актеру, певица испытывает облегчение. Также рядом со звездой сейчас ее родные и близкие, которые поддержали решение о разводе и окружили Лопес любовью и опекой.

«Ее семья и друзья соглашаются, что это было верное решение», — добавил инсайдер.