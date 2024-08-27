Бывший королевский шеф-повар назвал любимый перекус королевы Елизаветы ІІ

Не секрет, что Ее Величество между 15:30 и 17:00 любила пить послеобеденный чай, в дополнение к которому подавались соленые и сладкие угощения, включая булочки и шоколадный бисквитный торт. В качестве перекуса Елизавете II часто приносили простой сэндвич, который она любила есть с детства.

Шеф-повар Макгрейди рассказал, что одним из любимых дневных угощений королевы были сэндвичи (их часто в Англии называют «пенни») с джемом.

«Королеве в детской подавали пенни с джемом, когда она была маленькой, и с тех пор она ела их за чаем. Просто хлеб и джем с небольшим количеством масла - обычно клубничный джем. Мы варили джем в замке Балморал из великолепной шотландской клубники из садов», - поделился воспоминаниями Даррен.

Другим любимым блюдом для королевы на полдник был сэндвич с огурцом. Но, по словам шеф-повара, это было не простое дело. Повар очищал мякоть огурца картофелечисткой, вплоть до водянистых семян. Вместо масла он щедро смазывал хлеб сливочным сыром и добавлял свежую мяту, а затем - огуречные ленточки. Кроме этого, покойная монархиня следовала традиционной корнуольской традиции и часто ела свои булочки, сначала намазывая их джем, а затем добавляя ложку сливок.

«Она всегда пила послеобеденный чай, где бы она ни была. Мы как-то прилетели в Австралию и были на королевской яхте. Было пять часов утра, но для королевы это было пять часов дня, поэтому моей первой работой было приготовление булочек», - рассказал Макгрейди.