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В Ласнамяэ состоится большой семейный день, приуроченный к началу учебного года

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Фото: Промо.

31 августа на парковке Lasnamäe Centrum пройдет грандиозный семейный праздник Tere, Kool!, который станет идеальным стартом нового учебного года.

В этот день гостей ждет насыщенная развлекательная программа, которая порадует и детей, и взрослых. Специально для праздника откроет свои двери самый крупный парк аттракционов в Балтии - Sky Tivoli. Вас ждут более 15 аттракционов: от любимых всеми классических каруселей до совершенно новых.

На главной сцене развернется настоящее шоу: лучшие танцевальные и вокальные коллективы Эстонии зажгут своими выступлениями, а научный театр Kolm põrsakest удивит детей и взрослых своим ярким и познавательным представлением. Финальным аккордом вечера станет выступление циркового артиста из Франции - Sylvain OULALA, который превратит ваше представление о цирке в настоящее волшебство.

Помимо этого, в торговом центре откроется школьная ярмарка, где вы сможете приобрести все необходимое к учебному году, а также воспользоваться специальными скидками в Lasnamäe Centrum.

Начало в 12:00! Вход свободный.

Программа:

12.00 Начало

12.15 Tantsustuudio Klass

12.30 UnCanto

12.50 ONYX

13.10 Nupukesed

13.30 Delight

13.50 Teremok

14.10 Tantsuteater Polly

14.30 Capoeira Berimba

14.50 Avant

15.10 TAIQ ja YERAZANQ

15.30 Научный театр Kolm Põrsakest

16.30 Цирковое шоу из Франции «Sylvain OULALA»

17.00 Конец

Sky Tivoli открыт до 22:00.

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