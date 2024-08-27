31 августа на парковке Lasnamäe Centrum пройдет грандиозный семейный праздник Tere, Kool!, который станет идеальным стартом нового учебного года.
В Ласнамяэ состоится большой семейный день, приуроченный к началу учебного года
В этот день гостей ждет насыщенная развлекательная программа, которая порадует и детей, и взрослых. Специально для праздника откроет свои двери самый крупный парк аттракционов в Балтии - Sky Tivoli. Вас ждут более 15 аттракционов: от любимых всеми классических каруселей до совершенно новых.
На главной сцене развернется настоящее шоу: лучшие танцевальные и вокальные коллективы Эстонии зажгут своими выступлениями, а научный театр Kolm põrsakest удивит детей и взрослых своим ярким и познавательным представлением. Финальным аккордом вечера станет выступление циркового артиста из Франции - Sylvain OULALA, который превратит ваше представление о цирке в настоящее волшебство.
Помимо этого, в торговом центре откроется школьная ярмарка, где вы сможете приобрести все необходимое к учебному году, а также воспользоваться специальными скидками в Lasnamäe Centrum.
Начало в 12:00! Вход свободный.
Программа:
12.00 Начало
12.15 Tantsustuudio Klass
12.30 UnCanto
12.50 ONYX
13.10 Nupukesed
13.30 Delight
13.50 Teremok
14.10 Tantsuteater Polly
14.30 Capoeira Berimba
14.50 Avant
15.10 TAIQ ja YERAZANQ
15.30 Научный театр Kolm Põrsakest
16.30 Цирковое шоу из Франции «Sylvain OULALA»
17.00 Конец
Sky Tivoli открыт до 22:00.