В Ласнамяэ состоится большой семейный день, приуроченный к началу учебного года

В этот день гостей ждет насыщенная развлекательная программа, которая порадует и детей, и взрослых. Специально для праздника откроет свои двери самый крупный парк аттракционов в Балтии - Sky Tivoli. Вас ждут более 15 аттракционов: от любимых всеми классических каруселей до совершенно новых.

На главной сцене развернется настоящее шоу: лучшие танцевальные и вокальные коллективы Эстонии зажгут своими выступлениями, а научный театр Kolm põrsakest удивит детей и взрослых своим ярким и познавательным представлением. Финальным аккордом вечера станет выступление циркового артиста из Франции - Sylvain OULALA, который превратит ваше представление о цирке в настоящее волшебство.

Помимо этого, в торговом центре откроется школьная ярмарка, где вы сможете приобрести все необходимое к учебному году, а также воспользоваться специальными скидками в Lasnamäe Centrum.

Начало в 12:00! Вход свободный.

Программа: 12.00 Начало 12.15 Tantsustuudio Klass 12.30 UnCanto 12.50 ONYX 13.10 Nupukesed 13.30 Delight 13.50 Teremok 14.10 Tantsuteater Polly 14.30 Capoeira Berimba 14.50 Avant 15.10 TAIQ ja YERAZANQ 15.30 Научный театр Kolm Põrsakest 16.30 Цирковое шоу из Франции «Sylvain OULALA» 17.00 Конец Sky Tivoli открыт до 22:00.