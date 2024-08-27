Туристам рассказали, где искать пляжи с самым белым песком в мире

Чтобы облегчить туристам выбор, компания по организации роскошного отдыха CV Villas провела исследование того, где в мире самый белый песок, используя изображения Google Maps с около 200 пляжей и проведя цветовой анализ каждой береговой линии, пишет Time Out.

Оказалось, что самый белый песок на планете стоит искать на пляже Тулум в Мексике - изображения этого пляжа имели самый низкий коэффициент отклонения от чистого белого цвета.

На втором месте оказался пляж Анс-Сурс-д'Аржан на Сейшельских островах с коэффициентом 4,3, а на третьем месте - пляж Мамари в Греции с коэффициентом 6,5.

Очевидно, что ослепительно белый песок не изолирован в каком-то одном уголке мира - в этот список попали все: от Испании до Кубы, от Таиланда до Шотландии, отмечают эксперты.

20 пляжей мира с самым белым песком 1. Пляж Тулум, Мексика 2. Анс Сурс Д'Аржан, Сейшельские острова 3. Пляж Мармари, Греция 4. Пляж Тропеа, Италия и Плайя-де-Муро, Испания 6. Кала Плума, Испания 7. Пляж Вальрас, Франция 8. Кала Брандинки, Италия 9. Пляж Стокинг-Айленд, Багамы и пляж Тейлор-Бэй, Теркс и Кайкос 11. Пляж Варадеро, Куба 12. Пунта-Прошутто, Италия 13. Пляж Майя-Бэй, Таиланд 14. Пляж Кармель, США 15. Пляж Бамбу-Айленд, Таиланд 16. Пляж Сиеста-Ки, США 17. Пляж Спьяджа-Ла-Пелоза, Италия 18. Пляж Фламенко, Пуэрто-Рико и пляж Лускентир, Шотландия 20. Грейс-Бэй, Теркс и Кайкос