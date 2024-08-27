«Водитель автобуса категорически отказался и вызвал на место охранников», - грустно написала эстонка. Женщина хотела взять с собой в салон автобуса Lux Express свой музыкальный инструмент, но водитель этого не позволил и оставил ее на остановке, несмотря на то, что билет у музыкантки был куплен.
Для подписчиков
«НЕВЕРОЯТНОЕ ОТНОШЕНИЕ» ⟩ Водитель автобуса Lux Express оставил пассажира на остановке из-за музыкального инструмента
Член правления компании отметил, что водитель автобуса имеет право и обязан принимать решение о допуске предметов в салон. «Нам очень жаль, что эта ситуация помешала клиенту добраться до пункта назначения на автобусе Lux Express», - добавил он.
25 августа музыкантка Рийт Лаубе поделилась неприятной ситуацией в социальных сетях. Девушке нужно добраться до другого города со своим ценным инструментом - аккордеоном.