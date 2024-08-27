«НЕВЕРОЯТНОЕ ОТНОШЕНИЕ» Водитель автобуса Lux Express оставил пассажира на остановке из-за музыкального инструмента

«Водитель автобуса категорически отказался и вызвал на место охранников», - грустно написала эстонка. Женщина хотела взять с собой в салон автобуса Lux Express свой музыкальный инструмент, но водитель этого не позволил и оставил ее на остановке, несмотря на то, что билет у музыкантки был куплен.