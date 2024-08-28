Все больше людей делают покупки в интернете, надеясь сэкономить время и деньги. Однако для жительницы Таллинна такой шоппинг превратился в нерешаемую головную боль.
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Упаковка вскрыта, половины товара нет: жительница Таллинна заказала в интернет-магазине косметику и пожалела об этом
В редакцию портала Limon.ee обратилась озадаченная жительница Таллинна Наталья. Она заказала шесть косметических средств в интернет-магазине Ilukummut, который на первый взгляд казался надежным и предлагал широкий ассортимент продукции по привлекательным ценам.
«Я искала белую тушь для своей дочери, это было единственное место, где я ее нашла. Цена была тоже приемлемая», - говорит Наталья.