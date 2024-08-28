Упаковка вскрыта, половины товара нет: жительница Таллинна заказала в интернет-магазине косметику и пожалела об этом

В редакцию портала Limon.ee обратилась озадаченная жительница Таллинна Наталья . Она заказала шесть косметических средств в интернет-магазине Ilukummut, который на первый взгляд казался надежным и предлагал широкий ассортимент продукции по привлекательным ценам.

«Я искала белую тушь для своей дочери, это было единственное место, где я ее нашла. Цена была тоже приемлемая», - говорит Наталья.