Женщина потеряла обе ноги из-за укуса насекомого

69-летняя Джози Роули работала в саду в сентябре прошлого года и почувствовала, что ее что-то укусило за ногу. Она не видела, какие насекомые ее укусили, и не придала этому значения.

Вечером укусы превратились в красные точки, а на следующий день они уже стали большими язвенными пятнами. Джози обратилась к семейному врачу, ей прописали антибиотики и обезболивающие. Однако ее состояние продолжало ухудшаться.

Поскольку домашнее лечение не дало результатов, женщину отвезли в больницу, где ей назначили компрессионные повязки для борьбы с инфекцией. Однако они настолько нарушили ее кровообращение, что пальцы ног почернели и начали отмирать. Обе ноги пришлось ампутировать выше колена.

Джози рассказала газете The Sun, что случившееся ее совершенно подавило, и она не могла представить, что что-то настолько незначительное, как укус неизвестного насекомого, может нанести такой серьезный вред здоровью. «С одной ампутацией я ещё смогла смириться, но когда отрезали вторую ногу... За годы меня кусали многие насекомые, я жила в странах, где насекомые гораздо опаснее. Даже в худшем сне я не могла представить, что такой ужас может произойти в моём собственном саду», - рассказала женщина, которая сейчас учится передвигаться на инвалидной коляске.