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ВИДЕО Водитель, едва избежавший столкновения близ Таллинна: только потом понял, как мне повезло

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Доски, выпавшие из грузовика близ Таллинна.
Доски, выпавшие из грузовика близ Таллинна. Фото: Pilt videost

Сегодня рано утром на виадуке Таммемяэ на Таллиннской окружной дороге произошла авария, в результате которой мужчина, ехавший за рулем легкового автомобиля едва избежал столкновения с выпавшим из грузовика досками. 

«Виадуке Таммемяэ на Таллиннской окружной дороге при движении в направлении Кейла», - поделился Михкель в группе «EZ-дуны!» в Facebook записью с видеорегистратора. Запись была сделана сегодня около 8.00 утра.

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