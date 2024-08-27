ТОТАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ Женщина похудела более чем на сто килограммов: моя дочь спросила, не умираю ли я?

Американка Алисия Бриггс, по ее словам, всегда была полной с самого раннего детства. Из-за этого она часто чувствовала себя одинокой и отвергнутой. Она много занималась спортом, но вес продолжал расти, и диеты не помогали ей справиться с лишним весом.

Когда Алисия вышла замуж, она весила 127 килограммов, и ее вес еще увеличился, когда она забеременела. После тяжёлой беременности Бриггс долгое время не могла самостоятельно мыться, переодеваться и даже ходить на длинные расстояния. Для этого ей нужна была помощь мужа, и, по ее словам, это сильно повлияло на их романтические отношения.

Затем у неё начались проблемы с равновесием и судороги. В больнице не смогли провести все необходимые обследования, потому что она просто не помещалась в аппарат МРТ. Семья серьезно беспокоилась о ее здоровье, так как женщина не могла даже играть со своими детьми. «Они боялись, что если я упаду, это может плохо закончиться. Однажды моя дочь увидела, как я теряю сознание, и спросила: «Мама, ты умираешь?» - описывает Бриггс самые страшные моменты своей жизни.

После многих лет страданий она решилась на операцию по уменьшению желудка. Когда вес начал снижаться, она записалась в тренажерный зал, начала тренироваться и следить за питанием.

Сейчас она весит на 106 килограммов меньше и даже участвовала в соревнованиях по бодибилдингу. Женщина чувствует себя хорошо и напоминает людям, что при снижении веса важно продолжать тренировки и следить за питанием даже после достижения желаемого результата, а также не сравнивать себя с другими.

С историей Алисии можно ознакомиться и посмотреть ее фотографии «до и после» на ее странице в Instagram @thebrownmamimelts.