«Лучше лишний раз помолчать!» Латвийская певица, жившая в России, вернулась на родину навсегда

В Латвии она находится уже полгода и вместе с семьей - мужем Игорем и сыновьями Кристофером и Лео - живет в Яунмарупе.

Лиене говорит, что предпочитает спокойствие и близость к природе, а тусовки со знаменитостями поменяла на духовное совершенствование и чтение книг.

Грейфане, чьи высказывания неоднократно вызывали бурный резонанс в интернете, не скрывает: «Когда я объявила о возвращении, я удивилась - не было негатива. Я училась на своих ошибках и росла как человек. Иногда я говорила резче, чем следовало бы. Теперь я поняла, что лучше лишний раз помолчать».

Сейчас она сконцентрировалась на семье и воспитывает сына, но подрабатывает как ведущая караоке-вечеринок: ее гонорар за проведение мероприятия - 2000 евро.

В прошлом году Грейфане родила своего третьего ребенка - сына Лео. Свою третью беременность она не афишировала и сообщила о важном событии в соцсетях лишь после рождения ребенка.

В свое время Лиене отправилась в Москву изучать режиссуру. После начала войны в Украине она заявила, что не собирается менять привычную жизнь и возвращаться на родину, так как в Латвии не сможет хорошо зарабатывать. В 2022 году Грейфане сообщила, что стала риелтором в Сочи.