День может принести неожиданно сильные переживания. Мы обращаем внимание на то, чего не замечали раньше, переживаем из-за того, что в другое время сочли бы пустяком. Важно следить за тем, чтобы эмоции не брали верх над здравым смыслом, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 28 АВГУСТА ⟩ Близнецам будет трудно поладить с окружающими, а Водолеям не стоит расстраиваться из-за мелочей
Обдуманные решения ведут к цели, а о поступках, совершенных под влиянием эмоций, часто приходится жалеть. Многим хочется новых впечатлений. Люди часто поддаются порывам, совершают поступки, на которые в другое время не решились бы. Важно все же не забывать об осторожности, не рисковать там, где в этом нет необходимости.
Овен
Не торопитесь. Сегодня особенно важно хорошо продумать все, и лишь после этого начинать действовать. Строя планы, старайтесь учесть все возможности, обратить внимание на мелкие детали. Такой подход позволит избежать многих неприятных моментов в будущем. Окружающие готовы поддержать вас. Помощь предлагают и старые, и новые знакомые; вы безошибочно выбираете самых надежных союзников. Вторая половина дня позволяет решить проблемы, прежде не дававшие покоя вам и вашим близким. Возможны денежные поступления.
Телец
Важно хорошо выспаться. Не вставайте слишком рано, если на утро не запланировано ничего неотложного. Отдых помогает настроиться на позитивный лад, почувствовать себя заметно энергичнее. Примерно с полудня начинается очень плодотворный период, подходящий и для знакомых дел, и для совершенно новых. Вы отлично справляетесь со всем, за что беретесь. Возможны неожиданные, но очень приятные известия издалека. Некоторые Тельцы получат предложения, на которые прежде не могли всерьез рассчитывать. Интуиция подскажет, что стоит без долгих раздумий ответить согласием.
Близнецы
В первой половине дня может быть сложно поладить с окружающими. Не исключено, что вам просто захочется побыть наедине с собой, на время отказаться от любых контактов. Это неплохо: можно будет спокойно обдумать какие-то важные вещи, принять взвешенные решения и определиться с планами на будущее. Совсем иной будет вторая половина дня. Это легкий период, полный приятных событий, удивительных совпадений и вдохновляющих встреч. Легко завязываются знакомства, вы со многими находите общий язык.
Рак
Стоит особенно внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции в начале дня. Это время, когда можно получить какие-то важные подсказки. У некоторых Раков появятся блестящие идеи. Возможно, вы поймете, как справиться с проблемой, в последнее время осложнявшей жизнь и вам, и вашим близким. Вторая половина дня пройдет спокойно; едва ли она принесет какие-то значительные события. Можно обсуждать с близкими общие дела и планы. Такие беседы обходятся без разногласий и споров, часто помогают принять верное решение в неоднозначной ситуации.
Лев
День может принести совершенно неожиданные, но очень приятные события. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Вы станете гораздо лучше понимать людей, которые вам особенно дороги. Возможны неожиданные визиты. Гости принесут хорошие новости, вы будете рады таким встречам. Подходящий день для того, чтобы определиться с планами, касающимися работы или учебы. Вы правильно оцениваете и ситуацию в целом, и собственные силы, поэтому не строите иллюзий, не рассчитываете на невозможное.
Дева
День может принести совершенно неожиданные, но очень приятные события. Планы некоторых Дев изменятся кардинально, и представители знака будут этому только рады. Часто поднимают настроение неожиданные встречи. Очень разные люди рады возможности пообщаться с вами, обсудить новости и посоветоваться. К решению любых задач вы подходите серьезно. Именно благодаря этому удается избежать досадных промахов, обидных ошибок, на исправление которых ушло бы немало времени. Не спешите с покупками. Сегодня вам нравятся многие вещи; может быть трудно выбрать из них лучшую.
Весы
Благоприятный, но довольно беспокойный день. Чаще обычного приходится менять планы, и это не всегда вас радует. Многим Весам хочется большей определенности, ясности, а действовать приходится вслепую, полагаясь на удачу. Вам не всегда легко, но звезды на вашей стороне. Удается достичь успеха даже там, где вы на него всерьез не рассчитывали. Полагайтесь на интуицию. Она ведет вас к цели, помогает принимать правильные решения. Некоторые представители знака очень вовремя вспомнят о том, чему учились давным-давно. Такие знания обязательно пригодятся.
Скорпион
День приносит неожиданные, но очень приятные события. Вероятны хорошие новости, которые будут касаться и вас лично, и кого-то из ваших близких. Удается изменить к лучшему отношения, прежде складывавшиеся напряженно. Сегодня вы хорошо понимаете окружающих, часто догадываетесь об их истинных желаниях, ожиданиях и планах. Вы легко добиваетесь успехов там, где требуются творческий подход, фантазия, изобретательность. Идеи, появляющиеся у вас сегодня, вряд ли могли бы еще кому-то прийти в голову. Вторая половина дня подходит для дружеских встреч. Они вдохновляют вас, дарят массу позитивных эмоций.
Стрелец
День обещает какие-то приятные события в семье, а также перемены к лучшему в отношениях с родственниками. Даже если в последнее время вы не могли найти с ними общего языка, сегодня договориться будет нетрудно. Не исключено, что появится повод для домашнего праздника, импровизированной вечеринки с друзьями. Вам удается быстро решить какие-то бытовые проблемы. Правда, для этого порой требуются расходы. Например, некоторым Стрельцам нужно будет купить новую технику или оплатить ремонт старой. Но речь идет о небольших суммах.
Козерог
День может начаться не очень удачно, но ситуация быстро изменится к лучшему. Не стоит обсуждать утром важные вопросы, да и вообще разговоры о серьезных вещах стоит отложить. Часто вы не соглашаетесь с собеседниками просто потому, что вам хочется поспорить; это огорчает окружающих. Но настроение быстро улучшается, да и ситуация в целом меняется к лучшему. Вторая половина дня благоприятна для общения. Будет шанс поладить с теми, с кем вы прежде часто ссорились, можно положить конец недоразумениям и оставить в прошлом старые обиды.
Водолей
Постарайтесь не расстраиваться из-за мелочей в начале дня. Это не так-то просто: вы особенно чувствительны и ранимы, о чем окружающие порой даже не подозревают. Даже невинные замечания кажутся обидными, могут выбить из колеи. Но со временем ситуация меняется к лучшему, вы чувствуете себя гораздо спокойнее. Ко многим Водолеям возвращается уверенность, которой в последнее время не хватало. Представители знака понимают, что готовы взяться за серьезные дела. Добиться успеха часто оказывается даже проще, чем вы предполагали.
Рыбы
Начало дня приносит массу новых идей. Но не все они так хороши, как вам кажется. Поэтому лучше не спешить с реализацией задуманного, а сначала все обдумать или посоветоваться с теми, кому вы доверяете. Торопиться не стоит в любом случае, ведь благоприятный момент для реализации задуманного наступит позже. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы разобраться с накопившимися делами. Они не покажутся утомительными или скучными, вы быстро со всем справитесь. Близкие с удовольствием помогут, если возникнет необходимость.