ГОРОСКОП НА 28 АВГУСТА Близнецам будет трудно поладить с окружающими, а Водолеям не стоит расстраиваться из-за мелочей

Козерог

День может начаться не очень удачно, но ситуация быстро изменится к лучшему. Не стоит обсуждать утром важные вопросы, да и вообще разговоры о серьезных вещах стоит отложить. Часто вы не соглашаетесь с собеседниками просто потому, что вам хочется поспорить; это огорчает окружающих. Но настроение быстро улучшается, да и ситуация в целом меняется к лучшему. Вторая половина дня благоприятна для общения. Будет шанс поладить с теми, с кем вы прежде часто ссорились, можно положить конец недоразумениям и оставить в прошлом старые обиды.

Водолей

Постарайтесь не расстраиваться из-за мелочей в начале дня. Это не так-то просто: вы особенно чувствительны и ранимы, о чем окружающие порой даже не подозревают. Даже невинные замечания кажутся обидными, могут выбить из колеи. Но со временем ситуация меняется к лучшему, вы чувствуете себя гораздо спокойнее. Ко многим Водолеям возвращается уверенность, которой в последнее время не хватало. Представители знака понимают, что готовы взяться за серьезные дела. Добиться успеха часто оказывается даже проще, чем вы предполагали.

Рыбы

Начало дня приносит массу новых идей. Но не все они так хороши, как вам кажется. Поэтому лучше не спешить с реализацией задуманного, а сначала все обдумать или посоветоваться с теми, кому вы доверяете. Торопиться не стоит в любом случае, ведь благоприятный момент для реализации задуманного наступит позже. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы разобраться с накопившимися делами. Они не покажутся утомительными или скучными, вы быстро со всем справитесь. Близкие с удовольствием помогут, если возникнет необходимость.