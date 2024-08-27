Дочь Делона после его смерти показала их ранее неопубликованное фото

Она проиллюстрировала публикацию в том числе снимком, на котором ее рука запечатлена в руке лежащего в постели отца.

«Я сохраню тебя в своем сердце. Чтобы мой страх исчез. Я люблю тебя, ты знаешь, только ты знаешь насколько. Я никогда, никогда не смогу жить без тебя. Я люблю тебя, а ты? Папа, я люблю тебя, папа», - написала она.