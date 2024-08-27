Дочь французского актера Алена Делона, французская актриса Аннушка Делон разместила в Instagram пост, который посвятила памяти отца, пишет Гордон.
Дочь Делона после его смерти показала их ранее неопубликованное фото
Она проиллюстрировала публикацию в том числе снимком, на котором ее рука запечатлена в руке лежащего в постели отца.
«Я сохраню тебя в своем сердце. Чтобы мой страх исчез. Я люблю тебя, ты знаешь, только ты знаешь насколько. Я никогда, никогда не смогу жить без тебя. Я люблю тебя, а ты? Папа, я люблю тебя, папа», - написала она.
Делон родился в 1935 году. Актер известен по ролям в фильмах «Затмение», «Рокко и его братья», «Леопард», «Наша история», «Бассейн», «Зорро». Делона считают секс-символом 60-80-х годов прошлого столетия.
В 2019 году Ален Делон перенес инсульт, после чего редко появлялся на публике.
18 августа 2024 года Делон умер.