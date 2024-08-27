14 августа автомобиль актера Пяэру Ойя попал в аварию в Сууре-Ляхтру, Ляэнемаа. Теперь эта самая Škoda Octavia выставлена на продажу на портале Auto24 за €2500. И хотя актер в день аварии отрицал, что это была его машина, в объявлении в качестве продавца указан Пяэру Ойя.
ФОТО ⟩ Эстонский актер выставил на продажу автомобиль, который побывал в ДТП
На портале Auto24.ee размещено объявление о продаже синей Škoda Octavia. При изучении фото на сайте продаж, можно понять, что автомобиль сильно пострадал в аварии.
Škoda Octavia с пробегом 240 000 километров продается по цене 2 500 евро. Автомобиль был импортирован из Швеции. Продавцом указан Пяэру Ойя.
В деревне Сууре-Ляхтру, Ляэнемаа, 14 августа, около полудня, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
«Водитель Škoda Octavia, 25-летняя женщина, ехавшая со стороны Лийви, не уступила дорогу водителю Volvo, 52-летнему мужчине, ехавшему со стороны Паливере, и в результате столкновения Volvo съехал с дороги», - сообщил в день аварии Elu24 представитель полиции.
По словам местных жителей, которые стали свидетелями ДТП, за рулем был не сам актер. В момент аварии за рулем автомобиля якобы находилась художница Ребека Парбус, а Пяэру Ойя приехал на место происшествия вслед за ней.
В комментарии Elu24 сам Ойя отрицал какую-либо связь с Ребекой Парбус.
Впрочем, на перекрестке, где произошла авария, уже случались аварии, и местные жители считают его очень опасным местом, заявляя, что властям необходимо срочно что-то предпринять.