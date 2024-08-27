ВИДЕО В семье виолончелистки Сильвии Ильвес пополнение: воплотила маленькую мечту в жизнь!

Перевод: Влада Лаевалинд

Виолончелистка и мать четверых детей Сильвия Ильвес поделилась в социальных сетях, что в ее семье появился новый член семьи - рыже-белая пятнистая кошка по кличке Фокси.

«Мы взяли ее под свое крыло из одной семьи, чтобы милашка не попала в приют», - говорит музыкант, добавляя, что они с 7-летним Кристофером все лето думали о том, как найти молодого друга для своих котов Киппера и Симбы. «Именно Фокси воплотила маленькую мечту в жизнь!»

К счастью, говорит Сильвия, другие кошки легко приняли новенькую. «Неудивительно. Трудно не полюбить Фокси. Она такая добрая и милая! Да здравствуют рыжие котята, дружелюбные создания!» - добавляет Сильвия.

Несколько лет назад виолончелистка рассказала, что если ей понадобится кто-то, с кем можно поговорить и кто утешит своим присутствием, у нее есть кот Киппер.

«Иногда, когда он приходит, садится ко мне на колени и смотрит на меня. Мне кажется, что он видит все, что происходит в моей голове», - подписала музыкант милую фотографию, опубликованную в Instagram. «Если это действительно так, я знаю, что он не выдаст секреты своей хозяйки».

Сильвия воспитывает четверых сыновей: Стефана, Тристана, Кристофера Максимилиана и Артура.