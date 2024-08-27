Уже в эту субботу, 31 августа, с единственным в странах Балтии грандиозном шоу на Таллиннском певческом поле выступит легендарный диджей Armin van Buuren.
СКОРЕЕ УЗНАЙТЕ! ⟩ Стало известно, что нас ждет на концерте легендарного Armin van Buuren
Специальными гостями вечера станут Miss Monique (Украина), Darude (Финляндия), Seth Hills (Нидерланды), Heavyweight (Финляндия) и Syn Cole. Билеты на мега-шоу года в продаже в Piletilevi и Ticketer.
Ворота Певческого поля откроются для публики 31 августа в 18.00.
Программа мероприятия:
18.00 Heavyweight DJs
18.30 Syn Cole
19.15 Darude
20.00 Seth Hills
20.45 Miss Monique
22.00 Armin van Buuren
В связи с большим количеством иностранцев, приезжающих на концерт, и тем, что парковки рядом с Певческим полем небольшие, организаторы концерта рекомендуют всем жителям Таллинна приезжать на мероприятие на общественном транспорте. На Певческое поле нельзя проносить зонтики, а также еду и напитки.
Также у всех желающих есть возможность приобрести парковочный билет на автостоянках у ворот Mere и Mäe.