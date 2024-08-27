СКОРЕЕ УЗНАЙТЕ! Стало известно, что нас ждет на концерте легендарного Armin van Buuren

Специальными гостями вечера станут Miss Monique (Украина), Darude (Финляндия), Seth Hills (Нидерланды), Heavyweight (Финляндия) и Syn Cole. Билеты на мега-шоу года в продаже в Piletilevi и Ticketer.

В связи с большим количеством иностранцев, приезжающих на концерт, и тем, что парковки рядом с Певческим полем небольшие, организаторы концерта рекомендуют всем жителям Таллинна приезжать на мероприятие на общественном транспорте. На Певческое поле нельзя проносить зонтики, а также еду и напитки.