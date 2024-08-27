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СКОРЕЕ УЗНАЙТЕ! Стало известно, что нас ждет на концерте легендарного Armin van Buuren

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Armin van Buuren на Таллиннском певческом поле, 2018 год.
Armin van Buuren на Таллиннском певческом поле, 2018 год. Фото: Madis Sinivee

Уже в эту субботу, 31 августа, с единственным в странах Балтии грандиозном шоу на Таллиннском певческом поле выступит легендарный диджей Armin van Buuren.

Специальными гостями вечера станут Miss Monique (Украина), Darude (Финляндия), Seth Hills (Нидерланды), Heavyweight (Финляндия) и Syn Cole. Билеты на мега-шоу года в продаже в Piletilevi и Ticketer.

Ворота Певческого поля откроются для публики 31 августа в 18.00.

Программа мероприятия:

18.00 Heavyweight DJs

18.30 Syn Cole

19.15 Darude

20.00 Seth Hills

20.45 Miss Monique

22.00 Armin van Buuren

В связи с большим количеством иностранцев, приезжающих на концерт, и тем, что парковки рядом с Певческим полем небольшие, организаторы концерта рекомендуют всем жителям Таллинна приезжать на мероприятие на общественном транспорте. На Певческое поле нельзя проносить зонтики, а также еду и напитки.

Также у всех желающих есть возможность приобрести парковочный билет на автостоянках у ворот Mere и Mäe.

Зоны во время концерта диджея Armin van Buuren.
Зоны во время концерта диджея Armin van Buuren. Фото: Промо.
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