Кейт Миддлтон впервые за месяц попала в объектив папарацци во время визита в церковь

Кейт Миддлтон впервые заметили вместе с другими членами королевской семьи во время визита на воскресную службу в церкви Крати Кирк, что в Шотландии. Там королевская семья проводит сейчас летние каникулы, сообщает DailyMail.

Папарацци сфотографировали принцессу Уэльскую на переднем сиденье рядом с мужем, принцем Уильямом, на въезде в церковь. Также воскресную службу посетили король Чарльз и королева Камилла, герцог и герцогиня Эдинбургские с младшим сыном Джемсом, муж принцессы Анны Тим Лоуренс.

Издание отмечает, что принцесса надела ту же фетровую шляпку с перьями, которую она надевала в Крати Кирк в прошлом году. Фото ЗДЕСЬ!

Последний раз Кейт Миддлтон появлялась на публике на финале Уимблдона, также она посетила нынешний Trooping the Colour.

Издание отмечает, что, похоже, что Кейт Миддлтон постепенно возвращается в публичное пространство после того, как в феврале этого года сообщила, что врачи обнаружили у нее онкологическое заболевание, от которого она лечится уже более шести месяцев.