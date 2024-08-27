«Где ты, урод на**й? Ты крутой, да?» - кричит таксист известной компании в видеоклипе, опубликованном в TikTok.
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«Завтра вечером ты будешь говорить иначе, дебил, на**й!» Возмущенный таксист был уволен за свою реакцию
Перевод: Елизавета Лынник
Из-за этого поведения водитель был уволен. «Насколько нам известно, этому предшествовал конфликт, для разрешения которого водитель якобы вызвал полицию. Тем не менее, это не изменяет нашу позицию, что поведение, показанное в видео, не соответствует ценностям нашей компании», - объясняет член правления Forus Takso.