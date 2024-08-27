«Завтра вечером ты будешь говорить иначе, дебил, на**й!» Возмущенный таксист был уволен за свою реакцию

Из-за этого поведения водитель был уволен. «Насколько нам известно, этому предшествовал конфликт, для разрешения которого водитель якобы вызвал полицию. Тем не менее, это не изменяет нашу позицию, что поведение, показанное в видео, не соответствует ценностям нашей компании», - объясняет член правления Forus Takso.