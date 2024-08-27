Вт, 27.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

«Завтра вечером ты будешь говорить иначе, дебил, на**й!» Возмущенный таксист был уволен за свою реакцию

Copy
Фото: Ekraanitõmmis videost.

«Где ты, урод на**й? Ты крутой, да?» - кричит таксист известной компании в видеоклипе, опубликованном в TikTok.

Перевод: Елизавета Лынник

Из-за этого поведения водитель был уволен. «Насколько нам известно, этому предшествовал конфликт, для разрешения которого водитель якобы вызвал полицию. Тем не менее, это не изменяет нашу позицию, что поведение, показанное в видео, не соответствует ценностям нашей компании», - объясняет член правления Forus Takso.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх