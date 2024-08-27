Нужно запомнить опасные даты: все магнитные бури в сентябре 2024

Работники солнечных лабораторий ведут постоянное наблюдение за нашей звездой. Они предупреждают о всех опасных явлениях и выбросах энергии на Солнце. В такие дни на Земле могут возникать магнитные бури - возмущения магнитного поля, которые опасны для здоровья, пишет Unian.

Первая магнитная буря в сентябре ожидается с 1 по 4 число. Ее мощность составит 5-6 баллов. Затем повышенная солнечная активность прогнозируется с 10 по 12 сентября. Сила бури 10 числа достигнет 4 баллов, затем постепенно повысится до 6 баллов. Последняя в месяце геомагнитная буря наступит с 25 по 28 сентября. Она будет продолжительной, но слабой - лишь в самый последний день ее мощность поднимется до 5 баллов.

Ученые до конца не выяснили, как магнитные бури влияют на человека. Замечено, что наиболее подвержены негативному влиянию бурь метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины, а также обладатели хронических болезней, особенно сердечно-сосудистой системы.