Вт, 27.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

МИЛОЕ ФОТО Поздравляем! Вокалист популярной эстонской группы женился

Copy

Вокалист и гитарист группы Metsatöll Маркус Теэяар женился! Музыкант объявил о своей свадьбе в Instagram, где поделился радостной фотографией со дня бракосочетания.

Маркус Теэяар женился на своей давней возлюбленной Ээлике. Теперь пара носит фамилию Теэяар. Ээлика, которая занимается танцем живота, уже сменила фамилию на своей странице в социальной сети.

Пара поделилась счастливой фотографией в Instagram. «Мистер и миссис Теэяар», - сказано под фотографией.  

В комментариях под фотографией - поздравления молодоженам на эстонском, английском и немецком языках. «Так здорово! Поздравляю вас! И добро пожаловать в клуб женатых». «Счастья». «Лучшая новость дня! Счастья, радости, любви и понимания».

Прекрасная невеста также поделилась еще одним фото со дня свадьбы.

Август - популярный месяц для заключения брака. 24 августа эстонская певица Yasmyn и продюсер Каспар Кольк также поженились.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх