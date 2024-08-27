В Италии продолжается расследование гибели суперяхты Bayesian, на борту которой находились несколько миллионеров. В результате крушения семь человек погибли. По предварительным данным, речь может идти о непредумышленное убийстве.
Крушение яхты у берегов Сицилии: озвучена неожиданная версия гибели миллионеров
Капитан суперъяхты Bayesian, которая на прошлой неделе затонула у берегов Сицилии, стал подозреваемым по делу о непредумышленном убийстве и кораблекрушении, сообщает The Sun.
В воскресенье, 25 августа, 51-летнего капитана Джеймса Катфилда допрашивали в течение двух часов. Его спрашивали о точном времени событий и плане яхты. Прокуроров интересует вопрос о 32-минутной задержке между затоплением судна и запуском сигнальной ракеты, которая оповестила других об опасности.
В частности прокуроры спрашивали капитана о его связи с членом экипажа, ответственным за погодные предупреждения, состояние судна и работу механизма, который использовался для закрытия дверей яхты, отмечается в материале.
🚨 Bayesian sinking Yacht Updates— Xnews_with_Grok (@Xnews_with_grok) August 22, 2024
James Cutfield, the 51-year-old captain of the yacht Bayesian, was indeed questioned by prosecutors from the Termini Imerese public prosecutor's office for over two hours following the sinking of the vessel off the coast of Sicily.
This… pic.twitter.com/YnytTgWNiZ
СМИ сообщают, что сначала Катфилда допрашивали как свидетеля, но после показаний других его статус изменили на подозреваемого.
The Guardian пишет, что эксперты обескуражены тем фактом, что яхта затонула за 60 секунд. Следователи подозревают, что экипаж мог недооценить силу шторма и оставить открытым люк на судне. Из-за этого яхта набралась воды и быстро затонула.
В то же время, Катфилд может быть не единственным человеком, который находится под следствием, других членов экипажа также допросят.
«Наш клиент глубоко потрясен. Сейчас мы вместе с другими юридическими представителями оцениваем стратегию защиты и изучаем технические аспекты дела», - отметил The Guardian один из адвокатов Катфилда.
The Guardian отмечает, что пребывание в Италии под следствием не означает, что обязательно будут выдвинуты официальные обвинения. Сейчас проведение расследования осложняется тем, что обломки судна лежат на глубине 50 метров. Ожидается, что работа по их подъему начнется не раньше октября, сказано в материале.
24 августа агентство Bloomberg со ссылкой на правоохранителей сообщало, что итальянские прокуроры расследуют катастрофу суперъяхты Bayesian как убийство по неосторожности. Главный прокурор Сицилии Амброджо Картозио отмечал, что расследование ведется против неизвестных людей, ведь в деле нет подозреваемых.
Billionaire Mike Lynch has reportedly been identified as one of people found dead in the wreck of the Bayesian superyacht. pic.twitter.com/338cwhLhCt— The Sun (@TheSun) August 22, 2024
22 августа Sky News сообщил, что итальянская береговая охрана опознала тела пяти человек, которых обнаружили на затонувшей у берегов Сицилии суперъяхте Bayesian.
Среди погибших - британский технологический магнат Майк Линч. Также опознаны глава совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер, его жена Джудит Блумер - опекун благотворительной организации The Eve Appeal, известный американский адвокат Кристофер Морвилло и его жена, дизайнер ювелирных изделий Неда Морвилло.
На борту судна было 22 человека - 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Спасти удалось 15 человек, среди них жена Линча. 35-летнюю британку и ее годовалого ребенка спасли пассажиры парусника, который проходил неподалеку.
19 августа 56-метровая яхта была пришвартована у побережья Портичелло неподалеку от Палермо, когда на нее обрушился, предположительно, водяной смерч. Во время поисков спасателям пришлось погружаться на глубину 50 метров.