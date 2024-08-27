Крушение яхты у берегов Сицилии: озвучена неожиданная версия гибели миллионеров

Капитан суперъяхты Bayesian, которая на прошлой неделе затонула у берегов Сицилии, стал подозреваемым по делу о непредумышленном убийстве и кораблекрушении, сообщает The Sun.

В воскресенье, 25 августа, 51-летнего капитана Джеймса Катфилда допрашивали в течение двух часов. Его спрашивали о точном времени событий и плане яхты. Прокуроров интересует вопрос о 32-минутной задержке между затоплением судна и запуском сигнальной ракеты, которая оповестила других об опасности.

Спасатели с телом погибшего при крушении яхты Bayesian возле Палермо, 22 августа 2024 года. Фото: Alberto Lo Bianco

В частности прокуроры спрашивали капитана о его связи с членом экипажа, ответственным за погодные предупреждения, состояние судна и работу механизма, который использовался для закрытия дверей яхты, отмечается в материале.

🚨 Bayesian sinking Yacht Updates



James Cutfield, the 51-year-old captain of the yacht Bayesian, was indeed questioned by prosecutors from the Termini Imerese public prosecutor's office for over two hours following the sinking of the vessel off the coast of Sicily.



This… pic.twitter.com/YnytTgWNiZ — Xnews_with_Grok (@Xnews_with_grok) August 22, 2024

СМИ сообщают, что сначала Катфилда допрашивали как свидетеля, но после показаний других его статус изменили на подозреваемого.

The Guardian пишет, что эксперты обескуражены тем фактом, что яхта затонула за 60 секунд. Следователи подозревают, что экипаж мог недооценить силу шторма и оставить открытым люк на судне. Из-за этого яхта набралась воды и быстро затонула.