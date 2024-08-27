ФОТО На финише Ironman Таави Рыйваса встретили жарким поцелуем

В соревновании Ironman Tallinn, прошедшем 23-25 августа 2024 года, приняли участие как лучшие спортсмены, так и многие известные люди из разных областей. Например, свои силы испытали бывший премьер-министр Таави Рыйвас, актриса Элина Пяхклимяги, политик Юрген Лиги, телеведущий Ханнес Хермакюла и многие другие.

Таави Рыйвас преодолел половину триатлона и занял 900-е место из 1303 участников. Рыйвас делится снимками с забега в своем Instagram. Поболеть за него пришла вся семья. Когда Таави пересек финишную черту, горячим поцелуем его встретила жена Луиза Рыйвас.

«Великолепно! Очень горжусь тобой!» - пишут друзья Рыйваса в комментариях. «Молодец, Таави, что сделал это!».

Небольшим видео с забега Ironman поделилась и Луиза Рыйвас, которая на этот раз на соревнованиях была в качестве зрителя и болела за Таави.

В предыдущие годы Луиза сама участвовала в Ironman.

На прошлой неделе, 19 августа, семья Рыйвас отметила седьмую годовщину свадьбы. «Мы провели день на ферме альпак и в баре-ресторане Muhu Kala», - рассказала Луиза в интервью Elu24.

«Самое главное, что у нас было время побыть наедине. Такое нечасто случается с родителями троих детей», - добавил Таави.