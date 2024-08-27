ФОТО И ВИДЕО Бешеная энергия, полный зал и Лева Би-2 на концерте Меладзе в Юрмале

Валерий Меладзе исполнил любимые хиты зрителей: «Се ля ви», «Самба белого мотылька», «Текила-любовь», «Мой брат», «Свобода или сладкий плен», «Чего ты хочешь от меня?», «Красиво», «Сэра», «Салют, Вера», «Иностранец», «Небеса» и другие.

Каждую песню зал встречал и провожал громкими овациями, многие не могли усидеть на месте и аплодировали стоя. В зале царила потрясающая атмосфера и бешеная энергия, которую, безусловно, почувствовал каждый присутствовавший.

Видео: Зрители встали со своих мест во время концерта Меладзе в Юрмале

На протяжении всего концерта женщины несли к сцене цветы и просили сделать с артистом селфи, и он не отказывал своим поклонницам.

Видео: Поклонницы дарят цветы на концерте в Юрмале

Среди зрителей был также замечен музыкант Лева Би-2.

Лева Би-2 на концерте Валерия Меладзе Фото: Очевидец RUS TVNET

Видео: Лева Би-2 на концерте Валерия Меладзе в Юрмале

В конце своего выступления Меладзе упомянул, что в зале находится и его брат - Константин Меладзе. Именно он - автор почти всех песен из репертуара певца.

«Скажу откровенно, сегодня такой редкий день, когда и человек, который написал всю музыку и все слова и все придумал, он здесь сегодня, где-то за кулисами», - сказал Меладзе. На сцену Константин все же не вышел.

Видео: Валерий Меладзе упомянул брата Константина на концерте в Юрмале