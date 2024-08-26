Все контролировал: о чем умолчал Бен Аффлек в браке с Дженнифер Лопес

Откровения Дженнифер Лопес о любовных письмах Бена Аффлека в фильме «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали», не были для оскароносного актера неожиданностью, как он об этом говорил.

На самом деле муж Джей Ло на каждом этапе полностью контролировал создание картины, где подробно рассказывается о воссоединении пары и возрождении романа после 17 лет разлуки, пишет People.

«Он был тем, кто контролировал, в основном. Аффлек был очень заинтересован в проекте, и он был движущей силой для Лопес, чтобы она снялась в фильме и альбоме, а затем он настоял на документальном фильме, где выглядело так, будто он колебался и почти был удивлен этим. Но это была ложная история», - рассказал журналистам информатор. Он подчеркнул, что актер знал каждый шаг своей жены.

По словам другого источника, документальный фильм был идеей Бена для его компании Artists Equity. Команда Дженнифер не хотела этого делать, так как она была сосредоточена на альбоме и оригинальном видеопроекте Amazon.

Фильм Prime Video вышел в феврале вместе с альбомом Джей Ло This Is Me…Now: A Love Story и музыкальным альбомом.