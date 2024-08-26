Бен Аффлек не поддерживает отношения с детьми Дженнифер Лопес после разрыва

Джей Ло подала на развод с Беном Аффлеком 20 августа, когда исполнилось два года с момента их свадебной церемонии в Джорджии. На мероприятии присутствовали их семья и друзья, включая пятерых детей от Марка Энтони и Дженнифер Гарнер.

Источник рассказал изданию, что актер «не общался» с 16-летними близнецами Максом и Эммой, которых Джей Ло воспитывает с бывшим мужем Марком Энтони.

«Тот факт, что он долго не видел ее детей, это как будто он ушел», - сказал инсайдер, отметив, что 55-летняя Лопес все еще «особенно близка» с тремя детьми Аффлека, Вайолет, 18, Серафиной, 15, и Сэмюэлем, 12 лет, а также их мамой Дженнифер Гарнер.

Звезда сцены также близка с четырьмя детьми Марка Энтони, которых ему родили другие женщины до их бракосочетания.

«Она поддерживает связь с детьми, и она хорошая мама», - сказал инсайдер.

Источник также отметил, что Лопес часто хвалила Аффлека как папу, когда они были вместе.

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком 20 августа, когда исполнилось два года с момента их свадебной церемонии в Джорджии, на которой присутствовали их семья и друзья, включая пятерых детей от Энтони и Гарнер.

Несмотря на разрыв отношений с Аффлеком этим летом, Лопес несколько раз видели, как она проводит время со своими пасынками.