Начало дня будет непростым. В это время важно сохранить самообладание. Те, кому это удастся, примут верные решения и не допустят досадных ошибок. Хочется быстрее справиться с делами, но спешка не приводит ни к чему, кроме путаницы и суеты. Так что старайтесь не торопиться, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 27 АВГУСТА ⟩ Тельцам могут поступить необычные предложения, а Весам лучше не планировать ничего важного
У вас достаточно времени, чтобы обдумать каждый шаг. Влияние позитивных тенденций усиливается со временем. Вечер обещает быть очень приятным. Звезды особенно благосклонны к влюбленным: радуют их приятными сюрпризами, дарят незабываемые моменты.
Овен
Постарайтесь не горячиться в начале дня. Это время может оказаться настоящим испытанием для многих Овнов. Справиться с ним будет легче представителям знака, у которых достаточно жизненного опыта. Остальным стоит прислушаться к советам давних знакомых. Вторая половина дня будет интересной и плодотворной. Можно браться за самые сложные дела: скорее всего, вы отлично справитесь с ними. Останется время и для отдыха. Лучше избежать серьезных физических нагрузок вечером. Этот период точно не подходит для того, чтобы проверять организм на прочность.
Телец
Благоприятный день для общения. Вы часто говорите то, что думаете, и это нравится окружающим. Многие будут благодарны вам за открытость и честность. Возможны необычные предложения. Часто они связаны с бизнесом, каким-то новым делом, в котором ваши таланты найдут достойное применение. Домашние дела не кажутся утомительными и скучными, с решением любых бытовых вопросов вы справляетесь быстро. Вероятны незапланированные покупки. Скорее всего, они будут удачными. Удается выбрать отличные вещи и для себя, и для близких.
Близнецы
Удачный день. Дел может быть больше, чем обычно. Интуиция обязательно подскажет, за что нужно взяться в первую очередь и как быстрее довести начатое до конца. Часто вы хорошо справляетесь с тем, что не удалось другим. Окружающие замечают это и обращаются за советами. День хорошо подходит для поездок. Вам полезно сменить обстановку, отвлечься от мыслей, которые не давали покоя в последнее время. Некоторых Близнецов ждут приятные знакомства, встречи, которые запомнятся надолго. Вы нравитесь окружающим, неудивительно, что многие хотят познакомиться поближе.
Рак
Старайтесь не беспокоиться, если что-то идет не по плану. Скорее всего, сегодня вам придется импровизировать, придумывать что-то новое, принимать решения на ходу. Сначала это заставляет нервничать, но со временем вы начинаете получать удовольствие от происходящего. К тому же, рядом есть люди, готовые прийти на помощь, поддержать, дать хороший совет. Будет возможность вернуться к каким-то старым делам, планам, которые не удавалось реализовать. Все получится, если вы не будете действовать в одиночку.
Лев
День подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы быстро учитесь, легко разбираетесь в том, что прежде казалось чрезвычайно сложным, непонятным. Некоторые Львы найдут неожиданное применение своим талантам. На это все обратят внимание. Вероятны необычные знакомства, встречи с людьми, о которых вы прежде много слышали. Не исключены предложения о сотрудничестве, такие заманчивые, что вы не сможете от них отказаться. Отношения с близкими складываются гармонично, поводов для разногласий не возникнет.
Дева
Отличный день для домашних дел, а также встреч с близкими и семейных мероприятий. Сейчас вы особенно хорошо понимаете тех, кто вам дорог, можете догадаться о тайных желаниях окружающих. Удастся сделать приятный сюрприз любимому человеку. Вы чувствуете, что способны на многое, и с энтузиазмом приступаете к тому, что долго откладывали. Можно обсудить с друзьями планы на будущее; появится определенность, которой в последнее время не хватало. Не исключено, что вам дадут отличные советы, касающиеся работы или бизнеса.
Весы
Лучше не планировать на этот день ничего особенно важного. Он лучше подходит для отдыха, чем для серьезных дел. Занимайтесь тем, что помогает вам восстановить силы, настроиться на оптимистичный лад. Можно повидаться с друзьями, вспомнить о старом хобби, просто посмотреть хороший фильм. Нежелательно принимать решения, касающиеся денег, будущих покупок, имущества. Сейчас вам трудно правильно оценить ситуацию, поэтому вероятность ошибок высока. Подождите немного: скоро вам станет совершенно ясно, что стоит предпринять.
Скорпион
Едва ли удастся сосредоточиться на чем-то одном. Это один из тех дней, когда нужно заниматься несколькими делами сразу, думать о разных вещах, стараясь ничего не забыть и не перепутать. Подумайте, кто мог бы помочь вам: решение некоторых задач точно можно доверить другим. Будьте терпеливы с окружающими, старайтесь проявлять снисходительность к чужим слабостям. Это не всегда просто, иногда резкие слова так и рвутся с языка. Но если вы сдержите их, то позже еще не раз поблагодарите себя за это. Вечер обещает хорошие новости, вдохновляющие известия издалека.
Стрелец
Подходящий день для размышлений о серьезных и важных вещах. Вы реалистично смотрите на вещи, сами не строите иллюзий и никому не позволяете ввести вас в заблуждение. Можно обсуждать вопросы, касающиеся денег и имущества. Ваше здравомыслие производит хорошее впечатление на собеседников, вы неизменно находите убедительные аргументы. Вы легко добиваетесь успехов в делах, требующих творческого подхода и фантазии. Вас посещают идеи, которые вряд ли пришли бы в голову кому-нибудь другому. Наверняка найдутся те, кто захочет помочь вам осуществить задуманное.
Козерог
Интересный день, приносящий яркие и запоминающиеся события. Ваше мнение о многих вещах, прежде казавшихся очевидными, может измениться. Некоторые Козероги поймут, что пришло время ставить новые цели, менять приоритеты. Близкие наверняка поддержат вас, постараются помочь в осуществлении планов. Радуют друзья. Часто они делают предложения, на которые вы готовы согласиться немедленно. Перемены к лучшему возможны в романтических отношениях: они становятся более глубокими, теплыми и доверительными. День хорошо подходит для того, чтобы строить общие планы на будущее.
Водолей
День приносит много полезной информации. Иногда она приходит из совершенно неожиданных источников. Важные известия могут принести люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Многие Водолеи обращают внимание на мелочи, прежде остававшиеся незамеченными, и это помогает представителям знака найти кратчайший путь к цели. Удастся решить сложные финансовые вопросы. Можно планировать крупные покупки, размышлять о будущих инвестициях. Не исключено, что вы найдете простой, но эффективный способ увеличить свои доходы.
Рыбы
Подходящий день для того, чтобы учиться, собирать и обдумывать информацию. Вы внимательны, серьезны и никому не позволяете сбить вас с толку. Часто оказывается полезным опыт, полученный раньше: благодаря ему вы не ошибаетесь, быстрее находите верное решение. У некоторых Рыб появляются отличные идеи, которые можно немедленно воплотить в жизнь. Это благоприятный день для новых знакомств, встреч с теми, чье мнение для вас очень важно. Удается даже на очень требовательных людей произвести хорошее впечатление. При этом вам не приходится особенно стараться. Просто будьте собой.