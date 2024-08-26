ПОМОГИТЕ НАЙТИ В Ляэнемаа уже четыре дня ищут 65-летнего Андреса

Перевод: Влада Лаевалинд

По словам свидетеля, Андреса видели около полудня 22 августа на пляже Пуйзе, где он был с алюминиевой лодкой Mini Buster синего цвета. Исчезновение мужчины и лодки заметили вчера, 25 августа, около 17:00, когда его искали дома. Дома был найден телефон мужчины, на который Андрес перестал реагировать с 18:00 четверга.

Оперативная поисковая группа SA Kadunud OPEROG начала поиски Андреса и его лодки в воскресенье вечером. Из-за сильного ветра полеты были невозможны, но с помощью добровольного спасательного отряда Пийзе удалось проверить часть береговой линии.

С сегодняшнего утра волонтеры ищут лодку на побережье с помощью дрона, а с помощью Добровольного спасательного отряда Пуйзе была проверена и пристань Кумари.

Всех, кто видел такую лодку в районе пляжа Пуйзе и района Вяйнамере с 22 августа, просят немедленно связаться с SA Kadunud по кругломуточной линии 661 6776 или 5242776. Анонимность для тех, кто предоставит информацию, гарантируется.