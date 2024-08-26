НЕВЕРОЯТНО! Потерянное 61 год назад обручальное кольцо нашли в необычном месте

В штате Кентукки, США, обручальное кольцо, потерянное 61 год назад, нашли рядом с могилой его владельца под деревом, которое тот посадил с женой.

Барбара Грегори и Гленн Дэвис поженились в 1963 году. Вернувшись после медового месяца на ферму, они решили посадить на ней дерево в честь их любви. «На протяжении многих лет, как росло это дерево, крепчал наш брак», - объяснила Грегори. Спустя пару месяцев Дэвис потерял обручальное кольцо, когда устанавливал на той же ферме фундамент для дома. Пара пыталась, но так и не смогла найти украшение.

В декабре 2024 года Дэвиса не стало из-за рака. Его похоронили рядом с тем самым деревом. Через некоторое время Грегори вызвала специалистов для установки надгробия для мужа. Тогда один из рабочих, Джонатан Сирси, копая рядом с могилой Дэвиса, заметил потерянное кольцо. «Это все равно, что найти иголку в стоге сена», - прокомментировал он. Сирси вернул украшение вдове.

Барбара рассказала, что находка рабочего - одно из двух потерянных ее мужем колец. Оказалось, что Дэвис за время брака терял украшения два раза, поэтому Грегори не положила в его гроб третье кольцо, которое купила после всех неудач сама. «Я подумала, что он потеряет его по дороге на небеса», - объяснила свое решение она.