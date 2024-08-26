ФОТО 73-летняя женщина похудела на 70 килограммов благодаря этому парню

Морин Хагар с детства испытывала проблемы с перееданием. Еще тогда психиатр сказал ее матери, что девочка никогда не достигнет успехов в учебе и, скорее всего, останется без семьи. После этого Хагар жила с ощущением, что она разочаровала родителей. Братья и сестры смотрели на нее свысока, и девочка стала есть еще больше, чтобы меньше переживать.

Повзрослев, Хагар, вопреки прогнозам, вышла замуж и родила сына. Однако у мальчика диагностировали расстройство аутичного спектра. Пытаясь справиться с грузом новой ответственности, Хагар вновь нашла утешение в еде. В этот период вес американки достиг 180 килограммов. Ей диагностировали диабет, у нее появились проблемы с суставами и артериальным давлением, а врачи уговаривали ее похудеть.

Хагар несколько раз пыталась сбросить вес, но каждый раз срывалась. Лишь встретив тренера и психолога Дерека Конуэя в 72 года американка начала терять лишние килограммы.

Прогресс появился, когда они начали работу с детской психологической травмой Хагар. Устранив зависимость от еды, женщина начала регулярно тренироваться и соблюдать дефицит калорий. Она занималась спортом пять раз в неделю. В итоге за год она похудела на 68 килограммов.

Хагар не намерена останавливаться. Теперь она хочет набрать мышечную массу и стать сильнее, чтобы вести более активный образ жизни.