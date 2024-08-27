Отдала все наличные: жительнице Таллинна пришлось заплатить водителю Bolt, чтобы попасть домой

«Я каждый раз перед выходом из такси проверяю, не оставила ли я что-то в машине. Но в этом автомобиле не горел свет при открытых дверях, поэтому я не увидела, что выронила ключи от дома», - рассказывает Дарина , которая заметила пропажу только через два часа и сразу же стала звонить водителю Bolt.

«Позвонила ему два раза, но он не ответил: наверное, у него был другой заказ. Вскоре водитель перезвонил и сказал, что ключи у него, но вернет их за вознаграждение», - вспоминает девушка. Она добавляет, что готова была и так заплатить водителю за возврат ключей, поскольку понимала, что он потратит свое рабочее время на то, чтобы доехать до нее. Но цена, которую назвал работник Bolt удивила Дарину.