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Отдала все наличные: жительнице Таллинна пришлось заплатить водителю Bolt, чтобы попасть домой

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Такси Bolt.
Такси Bolt. Фото: Sander Ilvest

Обычный вечер выходного дня. Жительница Таллинна решила заказать такси Bolt, но даже не представляла, чем эта поездка обернется для нее. 

«Я каждый раз перед выходом из такси проверяю, не оставила ли я что-то в машине. Но в этом автомобиле не горел свет при открытых дверях, поэтому я не увидела, что выронила ключи от дома», - рассказывает Дарина, которая заметила пропажу только через два часа и сразу же стала звонить водителю Bolt. 

«Позвонила ему два раза, но он не ответил: наверное, у него был другой заказ. Вскоре водитель перезвонил и сказал, что ключи у него, но вернет их за вознаграждение», - вспоминает девушка. Она добавляет, что готова была и так заплатить водителю за возврат ключей, поскольку понимала, что он потратит свое рабочее время на то, чтобы доехать до нее. Но цена, которую назвал работник Bolt удивила Дарину. 

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