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Кейт Миддлтон боится за принца Джорджа из-за хобби его отца

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Фото: I-Images

В свое время увлечение принца Уильяма заставляло тревожиться его отца, принца Чарльза, и покойную королеву Елизавету II.

Увлечение принца Уильяма мотоспортом и байками пугает Кейт Миддлтон, которая опасается, что их сын, принц Джордж, может перенять любовь отца к мотоциклам, пишет Daily Mail.

Принцесса Уэльская в одном из давних интервью уже признавалась, что такое увлечение мужа ей не по душе.

«Он все еще ездит на байке. Это всегда наполняет меня ужасом, когда он выезжает на нем - я в ужасе. Надеюсь, я удержу Джорджа от этого», - говорила она.

Принц Уильям сдал полный экзамен по мотоциклу в 2002 году в возрасте всего 19 лет, что означало, что он мог перейти с 50-кубового на 125-кубовый двигатель. Когда-то его называли «Принцем колес», и с юных лет он питал сильную страсть к мотоциклам.

Среди его мотоциклов есть Ducati 1198s за 15 тысяч фунтов стерлингов, который развивает максимальную скорость 180 миль в час.

Отец Уильяма, король Чарльз, разделял те же опасения, что и Кейт, задолго до того, как она их высказала. В 2006 году сообщалось, что тогдашнему 23-летнему принцу требовалось иметь сопровождающих, когда он отправлялся в путь на своем 1100-кубовом Honda Super Blackbird. Нынешний монарх даже отправил одного из своих старших телохранителей, Яна Макрея, чтобы тот следил за сыном.

Для Уильяма возможность оставаться анонимным под темным шлемом и полностью кожаным костюмом во время прогулок, была одной из вещей, которые привлекали его в этом хобби.

«Сначала это воспринималось как небольшое развлечение. Члены семьи, включая королеву, с удовольствием слушали, как он исчезал в ночи и ездил по столице и другим частям страны анонимно. Но теперь можно сказать, что есть некоторая обеспокоенность за него», - писали СМИ.

Сам Уильям не разделял эту обеспокоенность и сказал: «Езда на мотоцикле может быть опасной, но так же может быть и многое другое».

С годами свое увлечение он не забросил. В прошлом месяце Уильяма видели на электроскутере, когда он ехал по территории Виндзорского замка, чтобы встретиться с отцом, к которому приехал из своего семейного коттеджа Аделаида.

Принц Джордж, которому только 11 лет, еще мал для байка, однако во дворце не исключают, что со временем и он может увлечься мотоциклами.

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