Кейт Миддлтон боится за принца Джорджа из-за хобби его отца

Увлечение принца Уильяма мотоспортом и байками пугает Кейт Миддлтон, которая опасается, что их сын, принц Джордж, может перенять любовь отца к мотоциклам, пишет Daily Mail.

Принцесса Уэльская в одном из давних интервью уже признавалась, что такое увлечение мужа ей не по душе.

«Он все еще ездит на байке. Это всегда наполняет меня ужасом, когда он выезжает на нем - я в ужасе. Надеюсь, я удержу Джорджа от этого», - говорила она.

Принц Уильям сдал полный экзамен по мотоциклу в 2002 году в возрасте всего 19 лет, что означало, что он мог перейти с 50-кубового на 125-кубовый двигатель. Когда-то его называли «Принцем колес», и с юных лет он питал сильную страсть к мотоциклам.

Среди его мотоциклов есть Ducati 1198s за 15 тысяч фунтов стерлингов, который развивает максимальную скорость 180 миль в час.

Отец Уильяма, король Чарльз, разделял те же опасения, что и Кейт, задолго до того, как она их высказала. В 2006 году сообщалось, что тогдашнему 23-летнему принцу требовалось иметь сопровождающих, когда он отправлялся в путь на своем 1100-кубовом Honda Super Blackbird. Нынешний монарх даже отправил одного из своих старших телохранителей, Яна Макрея, чтобы тот следил за сыном.