Осталась всего неделя до начала нового учебного года. Дети с нетерпением ждут новых впечатлений, а родители с ужасом готовят списки покупок. Многодетная мать из Таллинна рассказала порталу Limon.ee, как собирает троих детей в школу.
СКОЛЬКО?! ⟩ Многодетная мать из Таллинна назвала сумму, которую потратила на покупку школьных принадлежностей
Мать троих детей Анна говорит, что купить все для троих школьников, которые идут в восьмой, шестой и первый класс, - задача не из легких.
«Каждый хочет что-то свое, всем надо уделить внимание и помочь в выборе. При этом, они могут найти понравившийся товар, просто принести и положить в корзину, пока я не вижу», - рассказывает Анна.
Хотя старшие дети уже довольно взрослые и, по словам матери, им не нужно покупать много вещей перед началом нового учебного года, они обращают внимание на более дорогостоящие вещи. «Простой пенал с мультяшками или котиками им уже не подходит. Они хотят, чтобы вещи были стильными. Это нормальное поведение девочек-подростков, но порой нужны железные нервы», - делиться эмоциями многодетная мать.
Младший ребенок идет в первый класс, и, по словам Анны, она была уверена, что будет так же, как и со старшими - сын захочет купить все новое. Но не тут-то было: оказалось, что будущему школьнику почти все равно, с чем он пойдет первый раз в первый класс.
«Единственное, на что я потратилась, - это рюкзак и пенал, стоимость которых составила 122 евро. Муж очень ругался, потому что не понимает, зачем покупать первокласснику такой дорогой рюкзак. А я знаю, зачем: он легкий, не огромный для малыша, и его можно носить несколько лет - рюкзак очень универсальный», - объясняет Анна, почему решилась на такую дорогостоящую покупку.
Многодетная мать также поделилась с редакцией чеками покупок - в общей сумме на школьные товары для троих детей Анна потратила 355 евро.
«Понимаю, что это немаленькая сумма, но что делать? Хочется дать детям все, что я могу. Тем более, в сентябре Таллиннская управа выплачивает ранцевое пособие, что очень приятно. Получается, что в этом году траты нашей семьи на школьные принадлежности полностью окупятся», - рассуждает она.
При этом Анна отметила, что в эту сумму не входят расходы на школьную одежду. «У старших осталось что-то с прошлого года, младшему, конечно, надо покупать все, а школьная форма тоже недешевая. Но куплю немного на вырост, чтобы хотя бы на два года хватило», - делится планами мать.