СКОЛЬКО?! Многодетная мать из Таллинна назвала сумму, которую потратила на покупку школьных принадлежностей

Мать троих детей Анна говорит, что купить все для троих школьников, которые идут в восьмой, шестой и первый класс, - задача не из легких.

«Каждый хочет что-то свое, всем надо уделить внимание и помочь в выборе. При этом, они могут найти понравившийся товар, просто принести и положить в корзину, пока я не вижу», - рассказывает Анна.

Один из многочисленных чеков Анны с товарами для школы. Фото: Фото читателя.

Хотя старшие дети уже довольно взрослые и, по словам матери, им не нужно покупать много вещей перед началом нового учебного года, они обращают внимание на более дорогостоящие вещи. «Простой пенал с мультяшками или котиками им уже не подходит. Они хотят, чтобы вещи были стильными. Это нормальное поведение девочек-подростков, но порой нужны железные нервы», - делиться эмоциями многодетная мать.

Младший ребенок идет в первый класс, и, по словам Анны, она была уверена, что будет так же, как и со старшими - сын захочет купить все новое. Но не тут-то было: оказалось, что будущему школьнику почти все равно, с чем он пойдет первый раз в первый класс.

Чек на покупку рюкзака и пенала. Фото: Фото читателя.