Карл III готов помириться с принцем Гарри – что заставило короля сменить гнев на милость?

Близкий к королевской семье инсайдер рассказал изданию, что вера всегда занимала в жизни Карла важное место. А после того как сын Елизаветы II взошел на престол, он стал уделять изучению теологии еще больше времени. Неудивительно, ведь коронации предшествовала смерть его любимой матери, а потому новоиспеченный монарх искал в религии не только силы, но и утешения. И в процессе, вероятно, обратил внимание на то, что прощение ближнего - не последний принцип в христианстве.

Источник поделился с журналистами, что после плодотворных дискуссий с религиозными лидерами Карл как никогда открыт для сближения с Гарри. «Вера всегда была частью жизни Карла и чем-то, что он исследовал, но с тех пор как он стал королем, она стала играть более центральную роль. Опора на религию и тихое созерцание стали для него утешением и преимуществом - это помогает ему справляться с ролью монарха, к которой он пока адаптируется», - рассказал инсайдер.

«Карл скучает по своему сыну. Он все еще любит Гарри и хочет вернуть его по личным причинам - даже если они с Меган не захотят возвращаться к королевской жизни. Гарри всегда будет любимым сыном Карла. Он скучает по связи, которая у них когда-то была, и всегда будет держать дверь открытой для него и его семьи. Он не хочет, чтобы годы раздора и дисгармонии омрачали его правление», - говорит инсайдер об отношении Карла к принцу Гарри.