Голливудский секс-символ и его возлюбленная сыграли свадьбу в Италии

Свадьба пары проходила в Италии. Эд и Эми уже поделились фотографиями с торжества в соцсетях. «Путешествие только начинается», - подписали они снимки, которые опубликовали одновременно.

К алтарю невеста прошла в классическом белом платье без рукавов, ее образ дополняла фата, отороченная кружевом. На Эде были черные брюки, белый пиджак и черный галстук-бабочка.

Для Эда Вествика этот брак стал вторым. Некоторое время он был женат на актрисе Рени Даймонд. Эми Джексон ранее была помолвлена с сыном миллионера Андреаса Панайоту Джорджем, от которого в 2019 году родила сына. Незадолго до встречи актрисы с Эдом Вествиком пара рассталась. О помолвке Эда и Эми стало известно в январе этого года. Актер сделал предложение любимой во время совместного отдыха в горах.