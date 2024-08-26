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ГАЛЕРЕЯ Самые красивые любители пляжного отдыха наслаждаются последними мгновениями летней жары

Ирина, прогуливающаяся по пляжу, в прекрасной форме. Красотка говорит, что любит ходить на пляж и заниматься фитнесом. Фото: Martin Pedaja
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«Первый по-настоящему жаркий день этого лета», - смеются девушки у серф-клуба в Пирита. «А может, и последний. Нужно брать от этого дня все!» - сказали они. Пляж Пирита был переполнен людьми, и мы выбрали для фото самых привлекательных отдыхающих.

Все же знают выражение «бабье лето»? Не наступило ли оно? Пляж Пирита полон красивых и жизнерадостных людей. Значит - это настоящее лето! Лучший момент, чтобы насладиться последними жаркими днями.

Те, кто не успел на пляж и проспал этот великолепный день, могут насладиться нашей галереей!

Это даже лучше, чем береговая охрана! Пять красавиц на пляже Пирита сразу согласились сфотографироваться: «Да! Девчонки, давайте все вместе!» Надо наслаждаться жизнью, особенно в последний жаркий воскресный день лета. Слева направо сияют: Мила, Ева, София, Натали и Маша.
Это даже лучше, чем береговая охрана! Пять красавиц на пляже Пирита сразу согласились сфотографироваться: «Да! Девчонки, давайте все вместе!» Надо наслаждаться жизнью, особенно в последний жаркий воскресный день лета. Слева направо сияют: Мила, Ева, София, Натали и Маша. Фото: Martin Pedaja

Что же мы нашли на пляже Пирита под палящим солнцем?

Конечно же, множество красавиц, одна краше другой! Но не меньше запомнились милые пушистые отдыхающие. Мы встретили загорающего малыша и много молодых людей в хорошей форме и с белоснежными улыбками.

Слухи о том, что жители Эстонии холодные и замкнутые, а также боятся позировать для фото в откровенных купальниках, сильно преувеличены! За весь день мы встретили лишь пару людей, которые сомневались, фотографироваться или нет. Большинство излучали здоровую уверенность в себе и радовались чудесному дню на пляже!

Смотришь и думаешь, что это подруги, но на самом деле это мать и дочь. Слева Яна, а справа ее мать Ира и собака Белона. В чем секрет молодости и сияния Иры? «Я всегда любила солнце и пляж!»
Смотришь и думаешь, что это подруги, но на самом деле это мать и дочь. Слева Яна, а справа ее мать Ира и собака Белона. В чем секрет молодости и сияния Иры? «Я всегда любила солнце и пляж!» Фото: Martin Pedaja
Эта смелая и яркая красавица - Кая Роосилехт. Никто бы не поверил, что этой молодой и энергичной женщине 56 лет. «Мне нравится наслаждаться жизнью», - смеется Кая. «И радоваться! Дети говорят, что у них просто сумасшедшая мама».
Эта смелая и яркая красавица - Кая Роосилехт. Никто бы не поверил, что этой молодой и энергичной женщине 56 лет. «Мне нравится наслаждаться жизнью», - смеется Кая. «И радоваться! Дети говорят, что у них просто сумасшедшая мама». Фото: Martin Pedaja
Две прекрасные русалки, наслаждающиеся солнцем, - это подруги с уникальными именами: слева Аннет Кеона, справа - Глория Мелоди.
Две прекрасные русалки, наслаждающиеся солнцем, - это подруги с уникальными именами: слева Аннет Кеона, справа - Глория Мелоди. Фото: Martin Pedaja
Интеллигентная красавица Кэтрин пришла на пляж с книгой - так на солнце проводить время еще интереснее.
Интеллигентная красавица Кэтрин пришла на пляж с книгой - так на солнце проводить время еще интереснее. Фото: Martin Pedaja

Действительно ли девушки смелые и охотно позируют в бикини, а мужчины нет? Пустая болтовня! Наш опыт подтверждает - смелые и те, и другие. Хорошая погода поднимает настроение, а маленькое приключение перед камерой добавляет дню лишь пикантности.

Пять жизнерадостных молодых людей широко улыбаются и говорят: «Первый по-настоящему жаркий летний день. И, возможно, последний. Нужно взять от него все!» Стефан, смеясь, заявляет, что в этом году он впервые выбрался на пляж. Этот день мог бы длиться вечно. На фото радостные молодые люди - Элар, Райнер, Стефан, Велло, Кристофер и Мартен.
Пять жизнерадостных молодых людей широко улыбаются и говорят: «Первый по-настоящему жаркий летний день. И, возможно, последний. Нужно взять от него все!» Стефан, смеясь, заявляет, что в этом году он впервые выбрался на пляж. Этот день мог бы длиться вечно. На фото радостные молодые люди - Элар, Райнер, Стефан, Велло, Кристофер и Мартен. Фото: Martin Pedaja
Стефан, молодой человек с развевающимися локонами и сияющей улыбкой, смеясь, говорит, что в этом году он еще не был на пляже. Этот день мог бы длиться вечно!
Стефан, молодой человек с развевающимися локонами и сияющей улыбкой, смеясь, говорит, что в этом году он еще не был на пляже. Этот день мог бы длиться вечно! Фото: Martin Pedaja
Какой очаровательный мужчина, а какой у него питомец! Иван решил насладиться жарким днем со своим песиком Джеком. Он уже позагорал и несколько раз искупался в море. «Здорово было!» - сказал Иван.
Какой очаровательный мужчина, а какой у него питомец! Иван решил насладиться жарким днем со своим песиком Джеком. Он уже позагорал и несколько раз искупался в море. «Здорово было!» - сказал Иван. Фото: Martin Pedaja
Очаровательная Мирьям сразу привлекла наше внимание, мы следили за ней от кромки воды и до ее полотенца. Как и многие красивые люди, Мирьям сначала была немного застенчива, но, наконец, улыбнулась и сказала: «Ну ладно, такой прекрасный день».
Очаровательная Мирьям сразу привлекла наше внимание, мы следили за ней от кромки воды и до ее полотенца. Как и многие красивые люди, Мирьям сначала была немного застенчива, но, наконец, улыбнулась и сказала: «Ну ладно, такой прекрасный день». Фото: Martin Pedaja
Кто же этот очаровательный отдыхающий? Этот четырехмесячный улыбающийся малыш - Себастьян, сын телезвезды и репортера Александры Юрман. Он мгновенно покорил наши сердца!
Кто же этот очаровательный отдыхающий? Этот четырехмесячный улыбающийся малыш - Себастьян, сын телезвезды и репортера Александры Юрман. Он мгновенно покорил наши сердца! Фото: Martin Pedaja
Молодые люди пришли на пляж, чтобы заняться спортом и отдохнуть, но просто лежать им скучно. Спортсмены слева направо: Роберт, Антс, Керт, Марвин, Юно, Карель, Энрико и Энри. Мы спросили, как часто вы бывали на пляже этим летом? «Каждый день, когда это было возможно. Иногда даже в ливень приходили!»
Молодые люди пришли на пляж, чтобы заняться спортом и отдохнуть, но просто лежать им скучно. Спортсмены слева направо: Роберт, Антс, Керт, Марвин, Юно, Карель, Энрико и Энри. Мы спросили, как часто вы бывали на пляже этим летом? «Каждый день, когда это было возможно. Иногда даже в ливень приходили!» Фото: Martin Pedaja

Секрет хорошего внешнего вида на пляже, который эти восемь молодых людей прекрасно знают: держи спину ровно! Если осанка хорошая, то и форма сразу кажется отличной. Более того, ты выглядишь моложе, здоровее, привлекательнее и увереннее в себе! В то время, когда опущенные головы и проблемы с осанкой становятся все более обычными, правильная осанка становится привлекает внимание. Аплодисменты вам, молодые люди!

Прекрасная и женственная Ирина привлекает внимание женственными изгибами, а также самыми игривыми на всем пляже леопардовыми шлепанцами.
Прекрасная и женственная Ирина привлекает внимание женственными изгибами, а также самыми игривыми на всем пляже леопардовыми шлепанцами. Фото: Martin Pedaja
Две подруги с модельными параметрами - это Лолита и Карина. Умелый выбор аксессуаров к бикини подходит как для пляжа, так и для города, а такие ноги - грех прятать!
Две подруги с модельными параметрами - это Лолита и Карина. Умелый выбор аксессуаров к бикини подходит как для пляжа, так и для города, а такие ноги - грех прятать! Фото: Martin Pedaja
Эти жизнерадостные люди праздновали на пляже свою пятую годовщину свадьбы. Поздравляем вас, Наталья и Олег!
Эти жизнерадостные люди праздновали на пляже свою пятую годовщину свадьбы. Поздравляем вас, Наталья и Олег! Фото: Martin Pedaja
Две красавицы в шортах - это Камилла и Ребекка. Мы поймали их в тот момент, когда они фотографировали друг друга - нам было приятно запечатлеть таких красивых людей вместе.
Две красавицы в шортах - это Камилла и Ребекка. Мы поймали их в тот момент, когда они фотографировали друг друга - нам было приятно запечатлеть таких красивых людей вместе. Фото: Martin Pedaja
Виктор в розовой футболке с надписью Beach выглядит так, как будто знает толк в хорошем отдыхе. Если погода хорошая, нужно уметь радоваться лету!
Виктор в розовой футболке с надписью Beach выглядит так, как будто знает толк в хорошем отдыхе. Если погода хорошая, нужно уметь радоваться лету! Фото: Martin Pedaja

Как чувствовать себя уверенно в откровенной одежде?

«Ну, не знаю, у меня ведь не пляжное тело…» В нашей галерее таких сомневающихся людей нет, но они, конечно, существуют. Если вы не уверены в себе, то примите к сведению: если вы приходите на пляж, значит, у вас уже пляжная форма. Подходит любое тело!

Чем больше вы оголены, тем более уязвимыми себя ощущаете. Это касается как одежды, так и эмоциональной открытости. На самом деле, чтобы чувствовать себя красивой в полуобнаженном виде, вам вовсе не нужно иметь идеальное тело.

Вес не имеет значения

Во-первых, вес - это просто цифра. Кто сказал, что женщина должна быть обязательно стройной и без складок, как спичка? Единственные, кто похвалит вас за потерю веса - это другие женщины, также одержимые этой идеей.

Мужчины не замечают, сколько у вас лишних килограммов, пока вы грациозны и пластичны. Есть очень пышные красавицы, чьи мягкие движения делают их прекрасными. А есть худощавые и неуклюжие, чьи движения кажутся очень тяжелыми. Двигайтесь легко, и будете казаться легкой. И вес не имеет значения!

Форма тоже не имеет значения

Большинство историй «превращения в прекрасного лебедя» могут быть реализованы просто за счет корректировки своей осанки.

Но как это сделать? Нужно ли судорожно втягивать живот и принимать какие-то странные позы, чтобы казаться стройнее?

Многие придерживаются такого мнения, но вы ни в коем случае так не делайте. Жесткая, напряженная женщина, с выпученными глазами и застывшей улыбкой, не будет выглядеть красиво с любого ракурса. Даже если ее талия временно покажется чуть тоньше или поза немного улучшит пропорции. Не важны детали, важен образ в целом.

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