ГАЛЕРЕЯ Самые красивые любители пляжного отдыха наслаждаются последними мгновениями летней жары

«Первый по-настоящему жаркий день этого лета», - смеются девушки у серф-клуба в Пирита. «А может, и последний. Нужно брать от этого дня все!» - сказали они. Пляж Пирита был переполнен людьми, и мы выбрали для фото самых привлекательных отдыхающих.
Все же знают выражение «бабье лето»? Не наступило ли оно? Пляж Пирита полон красивых и жизнерадостных людей. Значит - это настоящее лето! Лучший момент, чтобы насладиться последними жаркими днями.
Те, кто не успел на пляж и проспал этот великолепный день, могут насладиться нашей галереей!
Что же мы нашли на пляже Пирита под палящим солнцем?
Конечно же, множество красавиц, одна краше другой! Но не меньше запомнились милые пушистые отдыхающие. Мы встретили загорающего малыша и много молодых людей в хорошей форме и с белоснежными улыбками.
Слухи о том, что жители Эстонии холодные и замкнутые, а также боятся позировать для фото в откровенных купальниках, сильно преувеличены! За весь день мы встретили лишь пару людей, которые сомневались, фотографироваться или нет. Большинство излучали здоровую уверенность в себе и радовались чудесному дню на пляже!
Действительно ли девушки смелые и охотно позируют в бикини, а мужчины нет? Пустая болтовня! Наш опыт подтверждает - смелые и те, и другие. Хорошая погода поднимает настроение, а маленькое приключение перед камерой добавляет дню лишь пикантности.
Секрет хорошего внешнего вида на пляже, который эти восемь молодых людей прекрасно знают: держи спину ровно! Если осанка хорошая, то и форма сразу кажется отличной. Более того, ты выглядишь моложе, здоровее, привлекательнее и увереннее в себе! В то время, когда опущенные головы и проблемы с осанкой становятся все более обычными, правильная осанка становится привлекает внимание. Аплодисменты вам, молодые люди!