ГАЛЕРЕЯ Самые красивые любители пляжного отдыха наслаждаются последними мгновениями летней жары

«Первый по-настоящему жаркий день этого лета», - смеются девушки у серф-клуба в Пирита. «А может, и последний. Нужно брать от этого дня все!» - сказали они. Пляж Пирита был переполнен людьми, и мы выбрали для фото самых привлекательных отдыхающих.

Все же знают выражение «бабье лето»? Не наступило ли оно? Пляж Пирита полон красивых и жизнерадостных людей. Значит - это настоящее лето! Лучший момент, чтобы насладиться последними жаркими днями.

Те, кто не успел на пляж и проспал этот великолепный день, могут насладиться нашей галереей!

Это даже лучше, чем береговая охрана! Пять красавиц на пляже Пирита сразу согласились сфотографироваться: «Да! Девчонки, давайте все вместе!» Надо наслаждаться жизнью, особенно в последний жаркий воскресный день лета. Слева направо сияют: Мила, Ева, София, Натали и Маша. Фото: Martin Pedaja

Что же мы нашли на пляже Пирита под палящим солнцем?

Конечно же, множество красавиц, одна краше другой! Но не меньше запомнились милые пушистые отдыхающие. Мы встретили загорающего малыша и много молодых людей в хорошей форме и с белоснежными улыбками.

Слухи о том, что жители Эстонии холодные и замкнутые, а также боятся позировать для фото в откровенных купальниках, сильно преувеличены! За весь день мы встретили лишь пару людей, которые сомневались, фотографироваться или нет. Большинство излучали здоровую уверенность в себе и радовались чудесному дню на пляже!

Смотришь и думаешь, что это подруги, но на самом деле это мать и дочь. Слева Яна, а справа ее мать Ира и собака Белона. В чем секрет молодости и сияния Иры? «Я всегда любила солнце и пляж!» Фото: Martin Pedaja

Эта смелая и яркая красавица - Кая Роосилехт. Никто бы не поверил, что этой молодой и энергичной женщине 56 лет. «Мне нравится наслаждаться жизнью», - смеется Кая. «И радоваться! Дети говорят, что у них просто сумасшедшая мама». Фото: Martin Pedaja

Две прекрасные русалки, наслаждающиеся солнцем, - это подруги с уникальными именами: слева Аннет Кеона, справа - Глория Мелоди. Фото: Martin Pedaja

Интеллигентная красавица Кэтрин пришла на пляж с книгой - так на солнце проводить время еще интереснее. Фото: Martin Pedaja

Действительно ли девушки смелые и охотно позируют в бикини, а мужчины нет? Пустая болтовня! Наш опыт подтверждает - смелые и те, и другие. Хорошая погода поднимает настроение, а маленькое приключение перед камерой добавляет дню лишь пикантности.

Пять жизнерадостных молодых людей широко улыбаются и говорят: «Первый по-настоящему жаркий летний день. И, возможно, последний. Нужно взять от него все!» Стефан, смеясь, заявляет, что в этом году он впервые выбрался на пляж. Этот день мог бы длиться вечно. На фото радостные молодые люди - Элар, Райнер, Стефан, Велло, Кристофер и Мартен. Фото: Martin Pedaja

Стефан, молодой человек с развевающимися локонами и сияющей улыбкой, смеясь, говорит, что в этом году он еще не был на пляже. Этот день мог бы длиться вечно! Фото: Martin Pedaja

Какой очаровательный мужчина, а какой у него питомец! Иван решил насладиться жарким днем со своим песиком Джеком. Он уже позагорал и несколько раз искупался в море. «Здорово было!» - сказал Иван. Фото: Martin Pedaja

Очаровательная Мирьям сразу привлекла наше внимание, мы следили за ней от кромки воды и до ее полотенца. Как и многие красивые люди, Мирьям сначала была немного застенчива, но, наконец, улыбнулась и сказала: «Ну ладно, такой прекрасный день». Фото: Martin Pedaja

Кто же этот очаровательный отдыхающий? Этот четырехмесячный улыбающийся малыш - Себастьян, сын телезвезды и репортера Александры Юрман. Он мгновенно покорил наши сердца! Фото: Martin Pedaja

Молодые люди пришли на пляж, чтобы заняться спортом и отдохнуть, но просто лежать им скучно. Спортсмены слева направо: Роберт, Антс, Керт, Марвин, Юно, Карель, Энрико и Энри. Мы спросили, как часто вы бывали на пляже этим летом? «Каждый день, когда это было возможно. Иногда даже в ливень приходили!» Фото: Martin Pedaja