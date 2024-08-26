Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября: Венера входит в свой любимый знак - это шанс для прорыва!

Скорпион

Если есть лишние деньги или время, то Скорпионам совершенно точно стоит поделиться этим с другими людьми. Например, можно спасти от беды кого-то из самых близких людей. Что касается достижения целей, то нужно помнить, что тот, кто двигает горы, сначала передвигает маленькие камешки. Начинается все с малого, и это лучшее время для того, чтобы взять данную философию на вооружение.

Стрелец

Стрельцам крайне не рекомендуется сейчас принимать все слишком близко к сердцу. Грубость людей в начале недели или их чрезмерная любвеобильность в конце данного периода не должны резко менять настроение Стрельцов и их отношение к тому или иному человеку. Важно оставаться беспристрастными и объективными в оценках истинных мотивов своих друзей, родственников или незнакомцев. Это крайне важно.

Козерог

Козерогам астрологи не рекомендуют делать вид, что все происходящее вокруг никак их не касается, а также прятаться за маской безразличия. Это не верная стратегия, ведь сейчас наступает время, когда от прохлады нужно меняться в сторону теплоты и душевной открытости. Окружающие Козерогов люди обязательно заметят в них желание видеть и слышать чужие проблемы и переживания.

Водолей

Водолеям в середине недели очень сильно начнет везти в амурных делах. Начав победоносное шествие по миру любви и отношений, не стоит думать, что так будет всегда. Этот период стоит использовать для знакомств или налаживания уже созданных отношений. Главное и самое лучшее качество любого Водолея в конце текущего лета - терпеливость. Не стоит спешить со словами и поступками. Нужно быть мудрыми и смелыми, но вдумчивыми.

Рыбы

Рыбам стоит обратить внимание на практичную одежду без изысков, поскольку до четверга нужно быть тише воды и ниже травы. Это минимизирует количество проблем. Со среды интуиция станет идеальным проводником, который поможет найти истину, а также правильно определить то, насколько сильно стоит сближаться с новыми людьми в своей жизни. Рыбам будет по силам изменить свою жизнь.