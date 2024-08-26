Эти шесть вещей нельзя забирать из отеля: их уносят очень часто

Многим, когда они едут в отпуск на отдых или же в командировку, приходится часто пользоваться услугами отелей и гостиниц. Но далеко не все знают общепринятые правила проживания в них, пишет Unian.

Что можно забирать из отеля - ваша совесть будет чиста

Сразу стоит отметить, что забрать из отеля разрешается определенные вещи, а если прихватить з собой другие - постояльцу сулит штраф или же обязательство оплатить всю стоимость предмета. Итак, разрешено забирать следующие вещи:

Можно ли забирать шампуни из отеля - да, так же, как и другие туалетно-ванные принадлежности: шампунь, гель для душа, мыло, зубную щетку.

Еще один распространенный вопрос - можно ли забирать из отеля тапочки. Ответ на него также положительный. Дело в том, они являются одноразовыми и сразу выбрасываются сразу после отбытия гостя.

Часто в номерах лежат канцелярские принадлежности с логотипами отеля, это может быть ручка или блокнот. Их можно смело «прикарманить», так как заведение заинтересовано в своей рекламе.

Подарки или «комплименты» от гостиницы (шоколадки или конфеты) также можно забрать без сомнений.

То есть, подводя итог, можно взять вещи, предназначенные для личного пользования в одноразовом порядке.

Что нельзя забирать из отеля - не попадите в неловкую ситуацию