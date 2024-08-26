В последнее воскресенье августа в Таллинне снова прошел KopliFest. В этом году фестиваль проходил немного в другом формате.
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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ 30-градусная жара и вкусная еда: на KopliFest в Таллинне пришло много народу
В воскресенье, 25 августа, в Хундипеа прошел фестиваль KopliFest. На улице в этот день стояла жара, не удивительно, что собралось так много народа.
Веселую атмосферу в этот день создавали эстонские мастера музыки - группы Karavan, Justament, Kukerpillid и Regatt. Вечер завершился мощным концертом популярной и более современной танцевальной музыкальной группы Púr Múdd.