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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО 30-градусная жара и вкусная еда: на KopliFest в Таллинне пришло много народу

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В последнее воскресенье августа в Таллинне снова прошел KopliFest. В этом году фестиваль проходил немного в другом формате.

В воскресенье, 25 августа, в Хундипеа прошел фестиваль KopliFest. На улице в этот день стояла жара, не удивительно, что собралось так много народа.

Веселую атмосферу в этот день создавали эстонские мастера музыки - группы Karavan, Justament, Kukerpillid и Regatt. Вечер завершился мощным концертом популярной и более современной танцевальной музыкальной группы Púr Múdd.

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