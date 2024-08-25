«Я БЫ УШЛА!» Женщина залезла в телефон парня – увиденное ее напугало

Согласно MailOnline, одна женщина, которая пожелала остаться анонимной, сделала удивительное открытие и обратилась в социальные сети с вопросом, не перегнула ли она палку и не должен ли ее парень объясниться.

И что же она обнаружила? Ее парень, с которым они встречались последний год, тайно вел записи в своем телефоне того, как часто они занимаются сексом.

Женщина описала их сексуальную жизнь как «здоровую», отчего она еще больше забеспокоилась, когда обнаружила, что ее парень наблюдает за их близостью.

Набравшись смелости, женщина попросила парня объяснить происходящее, но его ответ вызвал еще больше вопросов.

«Он сказал, что ведет записи, чтобы убедиться, что у нас нет проблем в отношениях и что он достаточно меня удовлетворяет, - поделилась женщина. - Он... подсчитывает в уме, например, сколько раз он мыл посуду или приносил мне цветы, но секс - единственное, что он записывает».

«Потом он сказал, что делал это со всеми своими бывшими партнершами и никто не видел в этом проблемы. Он сказал, что я единственная, кто считает это странным. Но мне это не кажется правильным», - пожаловалась женщина.

Многие женщины согласились с тем, что этот список и реакция парня - красный флажок, а некоторые описали поведение мужчины как запугивающее и потенциально контролирующее, сообщает Unilad.

Один комментатор отметил: «Это очень странно, и праень определенно лжет, что все его бывшие были не против - вовсе нет». Другой же добавил: «Я бы от него ушла!»

«Использовать бывших партнеров в качестве обоснования, что вы согласились, нелогично. Достаточно одному человеку в отношениях пожаловаться, и это уже проблема», - заметил третий.

Многие стали советовать женщине немедленно бросать парня, но другие сказали, что ей надо довериться своей интуиции - если она чувствует себя некомфортно, ей следует более откровенно поговорить со своим партнером.