«Я не могла побежать за ними, потому что у меня сейчас опасный период беременности», - рассказывает хозяйка дома в Выру, вспоминая, жуткую аварию, из-за которой их недавно построенный дом был сильно поврежден. «Я не знаю, с какой скоростью автомобиль въехал в наш дом, но это точно была не скорость, с которой ездят в пределах населенных пунктов», - предполагает отец семейства.