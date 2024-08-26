ГОРОСКОП НА 26 АВГУСТА Что ждет каждый знак Зодиака в последний понедельник лета?

Стрелец

День складывается не так уж плохо, но вам хочется большего. Старайтесь ставить перед собой реальные цели и объективно оценивать ситуацию. Это позволит избежать напрасных ожиданий и ложных надежд. Во многом помогают старые знакомые. Часто они действуют бескорыстно, но вы все же находите способ отблагодарить своих союзников. Будет шанс навести порядок в финансовых делах, решить какие-то вопросы, связанные с деньгами. Вам удается избежать напрасных трат, сделать выгодные покупки. Некоторым Стрельцам неожиданно вернут старые, полузабытые долги.

Козерог

Лучше не откладывать дела надолго. Именно первая половина этого дня будет особенно удачной и плодотворной. Она дает шанс решить сложные вопросы. Кроме того, вы сможете определиться с планами на будущее, найдете людей, которые помогут в реализации задуманного. Хорошо проходят деловые встречи, у вас появятся сильные союзники. Вторая половина дня подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, разобраться с накопившимися мелочами. Все это не займет много времени, и вы сможете отдохнуть, пообщаться с близкими.

Водолей

Отличный день для новых знакомств, поиска союзников и помощников. Ярко проявляются лидерские качества, и люди охотно идут за вами. Те, кто прежде вас недооценивал, сомневался в ваших способностях и талантах, поймут, как сильно ошибались. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут со временем превратиться в добрую дружбу. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с самыми близкими. Вы хорошо понимаете тех, кто вам дорог, можете догадаться о сокровенных желаниях таких людей. Возможно, вы услышите романтическое признание, о котором давно мечтали.

Рыбы

Спокойный день. Первая его половина хорошо подходит для того, чтобы решать любые вопросы, связанные с деньгами. Тут вряд ли кто-то справится лучше вас: вы замечаете важные детали, на которые больше никто не обратил бы внимания. Вероятны выгодные сделки, в том числе крупные. Некоторые Рыбы найдут неожиданный, но очень эффективный способ увеличить доходы. Вторая половина дня – подходящее время для учебы и любых занятий, позволяющих узнать что-то новое, расширить кругозор. Вы многое схватываете на лету, не нуждаетесь в долгих объяснениях.