Будет шанс разобраться в сложных вопросах, понять, почему все складывается так, а не иначе. Многим становится ясно, где они допустили ошибки; появляется шанс исправить промахи, изменить ситуацию к лучшему.
ГОРОСКОП НА 26 АВГУСТА ⟩ Что ждет каждый знак Зодиака в последний понедельник лета?
Не все дается легко, но даже люди, которые обычно не проявляют настойчивости, сегодня идут к своим целям и не отступают перед преградами. Важными становятся отношения с близкими: именно их поддержка вдохновляет, помогает сохранять оптимизм и двигаться вперед. Не бойтесь делиться своими сомнениями. Люди, которые любят вас, будут на вашей стороне.
Овен
Подходящий день для серьезных дел. Становится ясно, как можно решить проблемы, в последнее время осложнявшие жизнь и вам, и вашим близким. Вы замечаете возможности, которых не видели раньше, и проявляете решительность, которой в последнее время не хватало. Вряд ли кто-то отважится встать у вас на пути. Недавние соперники могут предложить объединить усилия. Интуиция подскажет, стоит ли им доверять. Ваш ответственный подход к решению любых задач по душе окружающим. Именно он помогает найти союзников, с которыми вы вскоре сможете подружиться.
Телец
Благоприятный день, подходящий для того, чтобы взяться за что-то новое. Звезды готовы поддержать многие ваши начинания. Хорошо проходят деловые встречи. Если вам потребуются союзники, вы найдете их без труда. Будет шанс заключить выгодные сделки. Покупки, даже незапланированные, часто оказываются удачными. Не всегда окружающие сразу понимают вас правильно, но вы терпеливы и всегда готовы спокойно объяснить, что имеете в виду. Это позволяет избежать многих неприятных моментов, обойтись без ссор и найти решение, которое понравится всем.
Близнецы
Может быть трудно сосредоточиться, собраться с мыслями. К тому же вы часто витаете в облаках, мечтаете о благоприятном стечении обстоятельств, вместо того чтобы оценить реальную ситуацию. Кажутся верными решения, лежащие на поверхности, и вам просто не хочется тратить силы на то, чтобы по-настоящему разобраться в ситуации. Часто оказываются полезными советы человека, которому вы доверяете. Старый друг или просто хороший знакомый может указать верный путь к цели. При этом день хорошо подходит для отдыха. Можно запланировать небольшую поездку или прогулку, встречу с друзьями или романтическое свидание. Вы хорошо проведете время.
Рак
Удачным будет начало дня. В это время появляются по-настоящему хорошие идеи, новые планы, за реализацию которых вы вскоре возьметесь. Удачно проходят деловые переговоры, некоторые Раки получат заманчивые предложения о сотрудничестве. К тому же вы быстро учитесь новому. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Она едва ли подходит для важных дел, зато дает возможность хорошо отдохнуть и восстановить силы. Стоит провести время с людьми, которые вам дороги: вы получите массу позитивных эмоций. Вероятны романтические сюрпризы, знаки внимания, которым вы будете рады.
Лев
Подходящий день для работы и других полезных дел. Вы внимательны, стараетесь ничего не упустить из виду, замечаете даже самые мелкие детали. Это помогает избежать ошибок. Гармонично складываются отношения с коллегами, руководством, другими людьми, с которыми вас связывают профессиональные интересы. Легко будет договориться о совместных действиях. Какие-то трудности могут возникнуть во второй половине дня. Эмоциональный фон нестабилен, вы склонны переживать из-за пустяков. Следите за своим настроением, старайтесь не поддаваться унынию, не идти на поводу у мрачных мыслей.
Дева
Благоприятный день для решения многих вопросов, в том числе тех, что прежде ставили вас в тупик. Становится ясным то, о чем прежде можно было лишь смутно догадываться. Вы обретаете уверенность, чувствуете, что готовы к решительным действиям. Обстоятельства для них складываются самые благоприятные. День хорошо подходит для встречи с людьми, которых вам хочется убедить в чем-то. Удается найти аргументы, к которым невозможно не прислушаться. Даже те, кто прежде был непоколебимо уверен в собственной правоте, сегодня готовы признать вашу.
Весы
Подходящий день для того, чтобы подумать о чем-то важном. Сейчас вы способны прийти к правильным выводам, даже если собирать информацию приходится буквально по крупицам. Вы быстро учитесь всему, что может оказаться полезным. При этому интуиция безошибочно подсказывает, на что вовсе не стоит тратить время. Подходящий день для небольших поездок в приятной компании. Они подарят массу позитивных эмоций, да и результатом вы останетесь довольны. У Весов, которые сегодня находятся вдали от дома, будет шанс заключить выгодные сделки.
Скорпион
День не лишен трудностей, но вы отлично с ними справляетесь. Могут возникать разногласия на работе и дома. Но вы сохраняете самообладание, не поддаетесь на провокации и находите способ сгладить все острые углы раньше, чем вспыхнет конфликт. Многим Скорпионам сегодня пригодится то, чему они успели научиться раньше. Благодаря своему опыту представители знака не совершают ошибок, находят кратчайший путь к цели. Вечер радует хорошими новостями. Возможны удачные совпадения, которые помогут вам по-новому взглянуть на то, что казалось привычным.
Стрелец
День складывается не так уж плохо, но вам хочется большего. Старайтесь ставить перед собой реальные цели и объективно оценивать ситуацию. Это позволит избежать напрасных ожиданий и ложных надежд. Во многом помогают старые знакомые. Часто они действуют бескорыстно, но вы все же находите способ отблагодарить своих союзников. Будет шанс навести порядок в финансовых делах, решить какие-то вопросы, связанные с деньгами. Вам удается избежать напрасных трат, сделать выгодные покупки. Некоторым Стрельцам неожиданно вернут старые, полузабытые долги.
Козерог
Лучше не откладывать дела надолго. Именно первая половина этого дня будет особенно удачной и плодотворной. Она дает шанс решить сложные вопросы. Кроме того, вы сможете определиться с планами на будущее, найдете людей, которые помогут в реализации задуманного. Хорошо проходят деловые встречи, у вас появятся сильные союзники. Вторая половина дня подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, разобраться с накопившимися мелочами. Все это не займет много времени, и вы сможете отдохнуть, пообщаться с близкими.
Водолей
Отличный день для новых знакомств, поиска союзников и помощников. Ярко проявляются лидерские качества, и люди охотно идут за вами. Те, кто прежде вас недооценивал, сомневался в ваших способностях и талантах, поймут, как сильно ошибались. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут со временем превратиться в добрую дружбу. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с самыми близкими. Вы хорошо понимаете тех, кто вам дорог, можете догадаться о сокровенных желаниях таких людей. Возможно, вы услышите романтическое признание, о котором давно мечтали.
Рыбы
Спокойный день. Первая его половина хорошо подходит для того, чтобы решать любые вопросы, связанные с деньгами. Тут вряд ли кто-то справится лучше вас: вы замечаете важные детали, на которые больше никто не обратил бы внимания. Вероятны выгодные сделки, в том числе крупные. Некоторые Рыбы найдут неожиданный, но очень эффективный способ увеличить доходы. Вторая половина дня – подходящее время для учебы и любых занятий, позволяющих узнать что-то новое, расширить кругозор. Вы многое схватываете на лету, не нуждаетесь в долгих объяснениях.