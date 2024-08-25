СМИ: Бен Аффлек закрутил роман с представительницей знаменитой американской семьи

Вместе парочку видели в ресторане шикарной гостиницы The Beverly Hills Hotel и в других местах, популярных у звезд. Характер их отношений пока остается неясным - Кик отказалась от комментариев, а представители Аффлека пока не ответили на запрос журналистов.

Конечно, вполне возможно, что романтикой тут и не пахнет, ведь девушка тоже актриса, а поэтому их встречи могут быть связаны с работой. Но что-то подсказывает, что стремление Бена на свободу вполне могло привести его в объятия новой красотки, к слову, чем-то похожей на экс-супругу звезды Дженифер Гарнер.

Отец Кик - Роберт Ф. Кеннеди-младший, сын убитого в 1968 году сенатора Бобби Кеннеди - продолжает семейные традиции и занимается политикой. Он даже выдвигал свою кандидатуру на выборы 2024 года, но пару дней назад вышел из президентской гонки и поддержал Дональда Трампа. Наиболее всего Кеннеди-младший известен своими антипрививочными взглядами.

Сама же Кик политических амбиций, похоже, не имеет, а поэтому выбрала актерскую стезю. Правда, на этом поприще пока не добилась особых успехов: она появлялась лишь в эпизодических ролях в таких сериалах как «Умерь свой энтузиазм» и «Служба новостей», а также в ​«Сплетнице» в роли самой себя.