ВИДЕО Звезда Slipknot попал в больницу после серьезного происшествия: «Поджег себя и взорвал все»

Артист показал своим подписчикам в Instagram пару видео из медучреждения, продемонстрировав свои травмы: обожженную шею и руки, а также лицо с волдырями от ожогов.

«Привет всем. Я в порядке, со мной все будет в порядке, но у меня были серьезные ожоги лица и рук. Я обожжен везде. Брови обожжены. Мой рот покрыт волдырями. Мои руки в плохом состоянии. Обе руки», - говорит он, пока врачи делают ему необходимые процедуры.

Затем Уилсон заверил своих поклонников, что планирует быстро поправиться, чтобы присоединиться к своим товарищам по группе Slipknot в их туре, который возобновится 1 сентября выступлением на фестивале Rocklahoma в Прайоре, штат Оклахома.

«Со мной все будет в порядке. И мне все равно, что для этого потребуется. Я увижу вас в туре», - заявил он.

Сид подписал свои посты: «Ой» и «Все, со мной все будет в порядке. Люблю вас всех».