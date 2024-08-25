47-летний Сид Уилсон, участник группы Slipknot, оказался в больнице с серьезными ожогами, которые получил на ферме, где живет со своей девушкой Келли Осборн, дочерью музыканта Оззи Осборна, пишет Фокус.
ВИДЕО ⟩ Звезда Slipknot попал в больницу после серьезного происшествия: «Поджег себя и взорвал все»
Артист показал своим подписчикам в Instagram пару видео из медучреждения, продемонстрировав свои травмы: обожженную шею и руки, а также лицо с волдырями от ожогов.
«Привет всем. Я в порядке, со мной все будет в порядке, но у меня были серьезные ожоги лица и рук. Я обожжен везде. Брови обожжены. Мой рот покрыт волдырями. Мои руки в плохом состоянии. Обе руки», - говорит он, пока врачи делают ему необходимые процедуры.
Затем Уилсон заверил своих поклонников, что планирует быстро поправиться, чтобы присоединиться к своим товарищам по группе Slipknot в их туре, который возобновится 1 сентября выступлением на фестивале Rocklahoma в Прайоре, штат Оклахома.
«Со мной все будет в порядке. И мне все равно, что для этого потребуется. Я увижу вас в туре», - заявил он.
Сид подписал свои посты: «Ой» и «Все, со мной все будет в порядке. Люблю вас всех».
Позже Уилсон объяснил, что инцидент произошел, когда он работал на ферме и разжигал костер. Мужчина получил ожоги второй степени. Он сказал, что пламя даже опалило его усы, и пошутил, что в конечном итоге решил сбрить их, прежде чем сесть в машину и поехать в больницу.
Келли Осборн в своем Instagram Story была более разговорчива. По ее словам, Сид «буквально поджег себя и взорвал все».
Возлюбленная музыканта взяла с собой в больницу двухлетнего сына Сидни, который сидит на полу возле кровати отца, перебирает игрушки и что-то поет. В этом время Уилсон с перебинтованными руками что-то читает в телефоне, лежа на специальной кровати.
Келли и Сид знакомы много лет - с 1999 года, когда впервые встретились на фестивале Ozzfest, организованном семьей Осборн. Долгое вреия они были близкими друзьями, а осенью 2021 их отношения вышли на новый уровень. Первенец пары, названный в честь отца-рокера, появился на свет в ноябре 2022 года.
Уилсон пообещал поклонникам держать их в курсе своего процесса выздоровления.